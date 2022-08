“Mi sento come se avessi 15 anni”: Julia Garner ammette i degni inconvenienti di ‘Inventing Anna’

Julia Garner si sta avvicinando al suo terzo Emmy. Chi lo sa? L’attrice potrebbe avere una doppia vittoria quest’anno. Aveva già vinto due Emmy in anni consecutivi per la sua interpretazione di Ruth Langmore nell’acclamata serie Ozark. Ma quest’anno è stata nominata per il suo ruolo da protagonista in Inventing Anna al fianco di Ozark. Mentre il suo ruolo in Ozark l’ha messa sulla mappa, ha raggiunto la fama mondiale grazie al suo ruolo di Anna Delvey. Tuttavia, l’attrice pensa di no “recuperato” da.

Julia Garner dice che ne è valsa la pena per Inventing Anna

La serie prodotta da Shonda Rhimes raccontava la storia di Anna Delvey, alias Anna Sorokin, la truffatrice di origine tedesca che ha truffato l’élite di Manhattan con i propri soldi. Inventare Anna è stato un grande successo per Julia Garner dopo Ozark. Ha ottenuto numeri incredibili ed è rimasto in classifica per diverse settimane. Interpretare il ruolo del truffatore di Soho non è stato facile per il vincitore dell’Emmy.

Ha spiegato: “È stato così difficile. Non mi sono ancora ripreso. Mi sembra di avere 15 anni. Ma ne vale la pena. L’importante è non pensare troppo. Non puoi guardare tutta la torta. Devi avvicinarti un piccolo morso [at a time].”

Per il ruolo, ha dovuto passare dal suo accento del Midwest all’indistinguibile accento europeo di Delvey.

L’attrice aveva impiegato mesi per prepararsi al ruolo. Aveva incontrato la vera Anna Delvey e guardato le sue interviste inedite per imitare il suo accento e le sue stranezze per interpretarla in modo convincente. Garner ha descritto Delvey come “esilarante e intelligente”. Quando si sono incontrati per la prima volta, ha scavato più a fondo oltre la sua immagine di bambino poster di pagina sei per capire il suo motivo. Questo l’ha davvero aiutata a tradurre il personaggio sullo schermo.

La pressione era immensa mentre interpretava un personaggio della vita reale che era ancora vivo. Ma Garner ce la fa sempre, non importa quanto sia impegnativo il personaggio.

La talentuosa attrice sarà presto vista nel thriller di Kitty Green L’Albergo Reale. Madonna l’ha anche scelta per un ruolo in un film biografico. Sei entusiasta di vedere l’attrice nei suoi prossimi progetti?

