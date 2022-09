“Mi sentivo come un attore”- Quando la giovane Millie Bobby Brown ha condiviso come si sentiva a fare un provino per Hugh Jackman Starrer ‘Logan’

Sono passati quasi un decennio da quando Millie Bobby Brown ha messo piede per la prima volta nell’industria cinematografica più importante del mondo. L’abbiamo letteralmente vista crescere dentro e fuori dallo schermo e diventare la persona di successo ma pragmatica che è oggi. Tuttavia, tutto il luccichio e il glam non le sono venuti in mente nel giro di quindici giorni. Quando i bambini non riuscivano a decidere quale fosse il loro cartone animato preferito, Millie Bobbie Brown, 8 anni, ha fatto sapere ai suoi genitori che voleva diventare un’attrice.

Da quando la bambina ha iniziato il suo viaggio per ancorare il suo posto a Hollywood. Ha superato molte audizioni prima di diventare un nome familiare grazie allo spettacolo di punta di Netflix, Cose più strane. Lo sapevate, ha anche fatto il provino Logan? E che è stata la sua migliore esperienza? Sebbene non sia riuscita a interpretare il ruolo al fianco di Wolverine, la Enola Holmes l’allume del personaggio si è divertito durante l’audizione. Se vuoi saperne di più, non devi far altro che continuare a leggere.

Millie Bobby Brown ha avuto il tempo della sua vita all’audizione di Logan

Apparentemente, Brown è apparso in un’intervista con Varietà nel 2017, dove ha parlato dei suoi momenti migliori e peggiori per l’audizione. “Mi sono sentito un attore nella sala delle audizioni, a colpire Hugh Jackman” ha detto MBB parlando del suo tempo sul set. Bene, sappiamo quanto le piaccia divertirsi con i suoi colleghi. Ha persino realizzato Henry Cavill, suo fratello sullo schermo, ha realizzato video TikTok con lei. Forse è questo personaggio vivace e spiritoso che la rende un attore e una persona così amati.

“Ero come oh mio Dio,” Brown ha inoltre condiviso quanto fosse entusiasta di essere nella stessa stanza con James McAvoy. La bambina che gioca con furgoni e carri armati Cose più strane poi ha parlato di un’audizione per uno spot pubblicitario di Barbie come della sua peggiore esperienza e di come avrebbe finto di essere americana in modo che le persone non si rifiutassero di assumerla. Puoi guardare il video di 2 minuti sopra e goderti uno scorcio della giovane MBB in tutto il suo carisma e quel sorriso carino.

Cosa ami di più della recitazione di Brown? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

