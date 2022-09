“Mi piace un po’ essere spaventata”: l’attrice di “Devil in Ohio” Emily Deschanel rivela cosa l’ha affascinata della storia

Tutti vogliono passare una serata tranquilla e magari guardare degli eccitanti programmi TV dopo una lunga giornata di lavoro. Bene, Netflix ha la cosa giusta per te. Lo streamer è pronto per esplorare ancora una volta il tema spettrale ed emozionante. Diavolo nell’Ohio sarà presentato in anteprima su Netflix il 2 settembre. Basato sul romanzo più venduto di Daria Polatin, la storia ti lascerà a bocca aperta con la sua incredibile trama. In una recente intervista, l’attrice protagonista della serie limitata Emily Deschanel ha rivelato il motivo che l’ha eccitata a perseguire il ruolo. È un po’ particolare ma genuino.

Emily Deschanel in Devil in Ohio

In questa serie limitata di otto episodi, Emily Deschanel interpreta il ruolo della dottoressa Suzzane Mathis, una psichiatra. Mathis accoglie una ragazza solo per notare avvenimenti sconosciuti da quando la ragazza si è trasferita con lei. Con un ruolo così carnoso, ci si potrebbe chiedere se la parte stessa abbia ispirato l’attrice ad assumere il ruolo. Si scopre che non è così. In una recente intervista, Deschanel, alla domanda sulla parte della storia che le interessava interpretare il ruolo, ha rivelato: “Il fatto che sia basato su una storia reale da cui è ispirato—ci sono molte differenze, ma gli elementi di base della storia sono realmente accaduti. Questo è affascinante per me. Mi piace avere un po’ di paura”.

Inoltre, il Ossa l’attrice ha anche ammesso che il ruolo è stato davvero accattivante per lei, soprattutto familiarizzando con il personaggio di Suzzane e la sua psicologia. Inoltre, Emily ha parlato dell’intrigo che il personaggio ha costruito in lei. Emily ha anche ammesso il suo amore per le serie cult in generale.

Di cosa parla questa serie thriller?

Diavolo nell’Ohio copre la storia di una psichiatra, la dottoressa Suzzane Mathis (interpretata da Deschanel). Suzzane offre un rifugio temporaneo a una misteriosa giovane adolescente Mae (Madeleine Arthur) che si perde in un mondo tutto suo senza alcun legame con quello reale. Tuttavia, l’unica cosa che Suzzane sa di Mae è che l’adolescente ha subito un trauma.

Suzzane condivide una vita normale con suo marito Peter (Sam Jaegar) fino a quando non decide di ospitare Mae. Le cose prendono una brutta piega quando strani avvenimenti iniziano a verificarsi nella casa di Mathise.

In precedenza, Madeleine Arthur ha recitato nel popolare teen drama di Netflix A tutti i ragazzi che ho amato prima e film horror di fantascienza Colore fuori dallo spazio. Sam Jaegar era già apparso nella serie commedia drammatica Why Women Kill.

Se non l’hai già fatto, dai un’occhiata a Devil in Ohio su Netflix.

