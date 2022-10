“Mi ha fatto sentire come un Superman..” Kanye West, sostenitore di Donald Trump, ha rivelato una volta perché indossava il cappello MAGA

Kanye West che si candidò alle elezioni una volta si candidò per il cappello MAGA. L’artista hip-hop è senza dubbio un sostenitore conservatore delle sue idee ed è sempre stato esplicito al riguardo. È stato uno dei pochi nel settore che ha aperto accettato la sua posizione politica. Anche se ha sempre detto che la motivazione alla base era quella di far pensare le persone di tutti i colori da sole.

Quindi durante il Elezioni 2016, quando il magnate degli affari Donald Trump si candidò alle elezioni, aveva un forte alleato in Kanye. Nonostante le critiche per il suo sostegno, Ye ha continuato la sua posizione. In diverse occasioni ha anche incontrato il 45° Presidente. Durante uno di questi incontri, ha rivelato il suo sostegno a Trump e perché indossa il cappello MAGA.

Perché Kanye West ha sostenuto il cappello MAGA?

Il cantante di Flashing Lights è diventato protagonista per motivi politici nel 2016 quando ha indossato il cappello MAGA. Durante un incontro con Trump, Kanye ha parlato ai media del suo sostegno al momento MAGA e del motivo per cui indossa il cappello Maga. Secondo lui, i suoi amici hanno cercato di scoraggiarlo indossando il cappello cercando di spaventarlo.

Egli ha detto, “Ma questo cappello, in un certo senso, mi dà potere.“ Il famoso cantante ha parlato della mancanza di energia maschile durante la crescita e l’essere sposati con il clan femminile Kardashian. I genitori di Kanye (Donda e Ray West) ha divorziato quando era molto giovane. Dopo il divorzio ha vissuto con sua madre e gli mancava fare cose con suo padre. Ma che il Rendi di nuovo grande l’America cappello “Mi ha fatto sentire un Superman”.

L’artista ha continuato a ringraziare Trump per il suo contributo e per aver realizzato quei cappelli. Ye ha paragonato i cappelli al mantello di Superman. Aggiunge anche come Superman sia il suo supereroe preferito. Ha anche parlato di come le persone si aspettano che ogni persona di colore debba essere un democratico e perché rimane il lato rosso dello spettro politico.

Di recente è stato anche visto con la collega sostenitrice di Trump Candace Owens, che indossava la maglietta White Lives Matter, suscitando polemiche.

Forse si attiene ancora alla sua decisione di indossare il cappello MAGA, cosa ne pensi? Fateci sapere nei commenti.

