“Mi ha dato molti consigli”, Elsa Pataky, 45 anni, rivela come ‘Thor’, Chris Hemsworth l’ha aiutata a prepararsi per le scene d’azione in ‘Interceptor’ di Netflix

Chris Hemsworth ed Elsa Pataky sono sempre stati una coppia adorabile sotto i riflettori, che ha fatto svenire i cuori dei loro fan. La coppia ha sempre affermato che il matrimonio è un percorso a doppio senso che entrambi bilanciano magnificamente con amore e sostegno. Elsa Pataky ha sempre parlato di suo marito “The Thunder God” per quanto sia stato solidale e premuroso durante gli anni del matrimonio. Si scopre che il supporto si estende anche alla sua vita professionale.

Spirito motivante di Chris Hemsworth dietro il nuovo ruolo di Elsa Pataky in Interceptor

Elsa Pataky è stata recentemente vista sul terreno dell’azione in una sequenza thriller di Intercettore. Essendo nuova nel genere, ha avuto bisogno di un po’ di tempo per prepararsi al ruolo e per l’aiuto di suo marito, Chris Hemsworth. “Chris mi teneva la mano perché lo sa e l’ha già fatto prima, quindi ha dato molti consigli per me”, ha rivelato l’attrice a Entertainment Tonight durante un’intervista.

Ha detto che suo marito ha guidato il suo intero viaggio durante la realizzazione di Interceptor. Dopotutto, è il supereroe dei film Marvel di successo e il ruolo di Thor gli ha portato esperienza nel campo. Aggiungi a questo il suo periodo di lavoro Estrazione film e Uomini in Nero: Internazionale, Hemsworth è sicuramente un esperto del genere thriller d’azione. Quindi, non sorprende che Elsa abbia cercato il suo aiuto. Dal momento che il Testa di ragno attore è anche uno dei produttori esecutivi del film, ha senso che abbia aiutato Elsa a padroneggiare tutte le sequenze d’azione alla perfezione.

Quale azione straordinaria puoi aspettarti da Elsa Pataky in Interceptor?

Elsa Pataky è un’attrice di talento, interpretata dal suo ruolo nel franchise di Fast & Furious. In Interceptor, gli spettatori riceveranno sicuramente una mostra avvincente da Elsa. Il nostro Dio del tuono l’ha preparata per sei mesi per portare l’azione impensabile sullo schermo.

Caricato con scene intriganti e una terribile missione, il film vedrà la protagonista applicare il suo addestramento tattico e la sua esperienza militare nei periodi più bui della sua carriera. Collins (il personaggio di Pataky) perde il lavoro dei suoi sogni e deve andare in un luogo freddo nell’Oceano Pacifico. Cosa succede dopo? Bene, gli spettatori lo scopriranno subito dopo il lancio di questo thriller d’azione unico nel suo genere. Il film uscirà in tutto il mondo il 3 giugno 2022, solo su Netflix.

Facci sapere se ti piace la New Action Queen Mrs. Thunder dopo averla vista sulla più grande piattaforma di streaming.

Il post “Aveva molti consigli per me”, Elsa Pataky, 45 anni, rivela come ‘Thor’, Chris Hemsworth l’ha aiutata a prepararsi per le scene d’azione in ‘Interceptor’ di Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.