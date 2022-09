“Mi ha chiamato quando avevo 16 anni” – Ryan Reynolds fa una rivelazione sbalorditiva su Rob McElhenney e la sua unica strana abitudine

Nel corso degli anni, Hollywood è stata testimone di una lunga lista di bromance: Channing Tatum e Jason Momoa; Tom Holland e Jake Gyllenhaal; e Chris Rock e Adam Sandler. Allo stesso modo, Ryan Reynolds condivide alcuni legami interessanti con i suoi colleghi attori. I fan sono scaldati dal cuore Ragazzo libero il legame dell’attore con il Ufficio protagonista John Krasinski. Ryan condivide anche una relazione di amore-odio con Ghiottone attore Hugh Jackman.

Tuttavia, di recente, la relazione di Ryan con C’è sempre il sole a Filadelfia star Rob McElhenney è stato il discorso della città. Oltre ad essere attori di talento, il duo è anche un grande fan del calcio. Sono anche i comproprietari di una squadra di calcio gallese Wrexham Association Football Club. Quindi, naturalmente, si conoscono bene, segreti compresi. E recentemente, il Piscina morta star ha lanciato una grande bomba su Rob che molte persone non conoscono.

Ryan Reynolds rivela il tratto segreto di Rob McElhenney

Ryan Reynolds e Rob sono amici da molto tempo. Hanno un’ammirazione reciproca e sono stati espliciti al riguardo. Ma quando sei stato amico per così tanto tempo, tendi a sapere alcune cose che altri non sanno. Recentemente, il Piscina morta l’attore ha pubblicato un video sul suo Twitter. Nel video, Ryan ha confessato che Rob non esce da una telefonata finché non ottiene ciò che vuole.

“Ricordo che mi chiamò quando avevo 16 anni e quando risposi al telefono avevo circa quarantacinque anni”, ha aggiunto l’attore.

Storia vera. @wrexhamFX #WelcomeToWrexham @RMcElhenney @Wrexham_AFC pic.twitter.com/BuZPtgtola — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 3 settembre 2022

I due sono diventati amici e ora sono anche soci in affari. Tuttavia, un fatto poco noto della loro amicizia è che è iniziata su un DM di Instagram. Ryan ha contattato il Mitica ricerca attore dopo aver visto la memorabile sequenza di ballo di Mac (Rob) nella sitcom, C’è sempre il sole a Filadelfia. Entrambi gli attori si sono anche legati al loro amore per i buoni drink. In precedenza, Ryan possedeva anche una partecipazione in Aviation Gin.

Ryan e Rob hanno lavorato insieme?

Ryan e Rob hanno recentemente recitato in documentari sportivi Benvenuti a Wrexham. La serie è incentrata sull’acquisizione da parte di Rob e Ryan della squadra di football più antica del Galles, il Wrexham AFC. Copre anche gli eventi e i momenti salienti relativi alla squadra. Oltre a questo, Ryan e Rob non sono mai apparsi insieme in un film o in uno spettacolo.

Cosa ne pensi del segreto di Rob? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

