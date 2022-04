Mi chiamano magia su Netflix? (Docuserie di Magic Johnson)

Ottenere uno sguardo approfondito e interno al mondo dello sport è uno sforzo affascinante da vedere, ed è per questo che sembra che tutti ne parlino Mi chiamano Magia. Ma gli abbonati Netflix possono godersi questa entusiasmante serie di documentari? Continua a leggere per scoprire questo e altro!

L’ultimo ballo con l’icona leggendaria Michael Jordan è stato un affare imperdibile che ha finito per essere un enorme successo con i fan. Ora un altro epico giocatore di basket sembra raccontare la sua storia in modo simile. Il giocatore dei Los Angeles Laker dell’era “Showtime” noto come Earvin “Magic” Johnson racconterà la sua storia al mondo in quella che promette di essere un’avventura illuminante dall’inizio alla fine.

Dallo splendore di una dinastia inarrestabile alla tragica notizia di una diagnosi di HIV, l’intrigante viaggio dell’Hall of Famer è in mostra come mai prima d’ora. L’uomo ha fatto molto di più che dominare in campo, e chiunque cerchi di saperne di più su uno dei migliori giochi mai toccati da una palla da basket, non dovrebbe dormire su questo programma magnetico.

L’utile docuserie è diretto da Rick Famuyiwa, che è stato anche regista Il Mandaloriano. Inoltre, ci saranno diversi grandi nomi che discuteranno della superstar, tra cui Michael Jordan, Snoop Dogg, Barack Obama, LL Cool J, Pat Riley e Kareem Abdul-Jabbar.

Mi chiamano Magic è disponibile su Netflix?

Ci sono numerose fantastiche opzioni quando si tratta di docuserie sportive pronte per essere visualizzate sullo streamer. Ma sfortunatamente, Mi chiamano Magia non è uno di questi, e c’è da sapere che la serie sul famoso Laker non è disponibile su Netflix.

Ma come affermato in precedenza, la potenza dello streaming ha una miriade di titoli di documentari legati allo sport che i fan non dovrebbero perdere. Alcune delle opzioni di rivettatura vedi includono Bad Sport, Icarus, Formula 1: Drive to Survive, e atleta Asolo per citarne alcuni.

Dove puoi swatchare They Call Me Magic

Mi chiamano Magia è disponibile esclusivamente per gli abbonati su Apple TV+.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Mi chiamano Magia?