Mese dopo la morte dei Queen, Netflix pubblica il primo look per la quinta stagione di “The Crown”.

Il mondo, in particolare i britannici, ha dovuto affrontare uno shock per la scomparsa di Sua Maestà. Anche se non è passato così tanto tempo, Netflix ha annunciato importanti novità per quanto riguarda la prossima stagione della sua serie reale, La corona. Con il successo di 4 stagioni del ritratto dei meccanismi interni della famiglia reale e delle loro relazioni, Netflix rilascerà presto il quinta stagione dello spettacolo. Qual è la notizia importante che Netflix ha condiviso con i suoi spettatori?

Come sappiamo tutti, La corona è uno dei docuserie più amati su Netflix. Mostra i meccanismi interni e le relazioni della famiglia reale, inclusa anche la loro gestione politica. Nonostante alcune avversità con i Royals, il colosso dello streaming è pronto a lanciare la quinta stagione. Recentemente, Il Twitter di Netflix ha conquistato le menti degli spettatori con il primo sguardo alla quinta stagione dell’originale Netflix.

Netflix ha scosso i fan di The Crown

Questo originale Netflix è basato su un’opera teatrale pluripremiata, Il pubblico, dello showrunner Peter Morgan. Il dramma racconta la vita di Regina Elisabetta II dagli anni ’40 ai giorni nostri. L’inizio della serie mostra uno sguardo all’interno dei primi giorni del regno della regina, iniziato poco prima della morte di re Giorgio VI. Con il passare dei decenni, vengono alla luce storie d’amore, intrighi personali e rivalità politiche. Queste cose hanno giocato un ruolo importante negli eventi che hanno plasmato gli ultimi anni del 20° secolo. Ecco il primo sguardo alla prossima stagione dello spettacolo.

Nuova stagione, nuovo decennio, nuovo cast. Ecco il tuo primo sguardo all’S5 di The Crown, in arrivo il 9 novembre. pic.twitter.com/ADJf0fFAZT — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 14 ottobre 2022

Le immagini della prossima stagione sembrano promettenti come vediamo un’immagine di una Diana dall’aspetto solitario. In un’altra immagine, Principe Carlo è in piedi con la sua padrona Camilla Parker Bowles. Anche se in un’altra foto c’è una coppia felice, Diana e Charles, che si divertono con i loro figli, principe William e il principe Harry.

Questa stagione vedrà molto volti nuovi come nuovi membri del cast hanno aderito allo spettacolo. Imelda Staunton interpreta Elizabeth, insieme ai principali membri del cast Jonathan Pryce, Jonny Lee Miller, Lesley Manville, Dominic West, e Elisabetta Debicki.

La quinta stagione uscirà su Netflix il 9 novembre 2022. Gli spettatori assisteranno al fine anni ’80 e primi anni ’90, che fu uno dei periodi più difficili per la famiglia reale. La stessa regina ha descritto il 1992 come lei “Annus orribilis” perché 3 dei suoi figli si sono separati o divorziano dai loro partner. Tutti questi eventi sono accaduti mentre Castello di Windsor subì un incendio catastrofico.

Non vedete l’ora di assistere al prossimo viaggio della Famiglia Reale? Cosa ti aspetti dallo spettacolo adesso? Condividi le tue opinioni con noi mentre guardavi di nuovo lo spettacolo qui.

