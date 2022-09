Mese di uscita, sinossi, cast e altro di The Bastard Son & The Devil stesso

Netflix ha rilasciato la sua serie di stagioni spettrali e non vediamo l’ora di tutte le prossime uscite previste per la fine dell’anno. Uno degli spettacoli in arrivo su Netflix a breve è la serie fantasy Il figlio bastardo e il diavolo stesso.

Il figlio bastardo e il diavolo stesso è una prossima serie originale britannica basata su Mezzo cattivo trilogia di libri per giovani adulti scritta da Sally Green. Joe Barton ha firmato come showrunner con episodi diretti da Colm McCarthy, Debs Paterson e Rachna Suri.

È stato annunciato per la prima volta a marzo 2022, ma non avevamo idea di quando sarebbe stato rilasciato su Netflix. Ora, abbiamo appreso che arriverà su Netflix entro la fine del 2022 e siamo così entusiasti di vederlo.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla serie fantasy proprio qui sotto!

Aggiornamenti sul rilascio di The Bastard Son & The Devil Stesso

Sebbene Netflix abbia incluso la serie fantasy nella sua serie di stagioni spettrali, lo streamer non ha fornito la data di uscita ufficiale. Invece, Netflix ha condiviso solo il mese di rilascio. Lo spettacolo arriverà su Netflix questo ottobre. Si spera che lo streamer distribuisca una data di uscita all’inizio di ottobre. Puoi contare su di noi per condividere la data di uscita ufficiale una volta annunciata.

Sinossi di The Bastard Son & The Devil Stesso

Netflix ha condiviso la sinossi e l’abbiamo condivisa di seguito:

Il sedicenne Nathan (Jay Lycurgo) è il figlio illegittimo della strega più pericolosa del mondo. Temendo di seguire le orme di suo padre, Nathan è costantemente monitorato. Ma mentre i confini tra “buono” e “cattivo” si disgregano, Nathan, insieme alla birichina Annalise e al carismatico Gabriel, scoprirà presto chi è veramente. È una storia sulla volontà indomabile di sopravvivere e sfidare le probabilità.

Il cast di Il figlio bastardo e il diavolo stesso

Di seguito la lista del cast e i personaggi che interpretano:

Jay Lycurgo nel ruolo di Nathan

Nadia Parkes nel ruolo di Annalise

Emilien Vekemans nel ruolo di Gabriel

Isobel Jesper Jones nel ruolo di Jessica

Karen Connell nel ruolo di Ceelia

Paul pronto come anima

David Gyasi come Marco

Kerry Fox nel ruolo di Esmie

Fehinti Balogun come Bjorn

Misia Butler nel ruolo di Niall

Liz White come Penelope

Róisín Murphy nel ruolo di Mercurio

Il conteggio degli episodi di Il figlio bastardo e il diavolo stesso

Ci sono un totale di otto episodi nella serie fantasy. Tuttavia, i tempi di esecuzione dell’episodio sono sconosciuti al momento.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su Il figlio bastardo e il diavolo stesso.