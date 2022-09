Mese di uscita, cast, sinossi e altro di My Father’s Dragon

Il drago di mio padre è un film d’animazione per famiglie in uscita creato dallo studio nominato all’Oscar Cartoon Saloon. L’adattamento del libro per bambini onorato da Newbery di Ruth Stiles Gannett è stato annunciato da Netflix nel lontano 2018, ma dopo diversi ritardi e battute d’arresto, l’attesissimo lungometraggio sta finalmente trovando la sua strada sui nostri schermi Netflix nel 2022!

Ecco tutto ciò che devi sapere Il drago di mio padre.

Mese di uscita di My Father’s Dragon

Dopo aver atteso quasi quattro anni per il rilascio di Il drago di mio padreNetflix ha finalmente annunciato che il prossimo adattamento animato farà il suo debutto al 66° BFI London Film Festival nell’ottobre 2022!

Verrà quindi rilasciato sul colosso dello streaming nel novembre 2022, anche se una data specifica deve ancora essere rivelata.

Il cast del drago di mio padre

Il prossimo film per famiglie ha un cast stellare legato alla voce dei personaggi animati. In testa, come Boris the Dragon, c’è nientemeno che Cose più strane‘ Gaten Matarazzo, che sicuramente darà una svolta divertente al drago a strisce. Insieme a lui nei panni del fuggitivo Elmer Elevator c’è Jacob Tremblay, che a soli 16 anni ha già collezionato un impressionante numero di crediti di recitazione e voce. Dai un’occhiata al cast completo che presta la sua voce all’animazione qui sotto!

Fare clic sui nomi delle persone per accedere alla loro pagina IMDb ufficiale.

Sinossi Il drago di mio padre

La sinossi ufficiale, come da Media Center di Netflix, recita:

“Lottando per far fronte a un trasferimento in città con sua madre, Elmer scappa alla ricerca di Wild Island e di un giovane drago che aspetta di essere salvato. Le avventure di Elmer lo introducono a bestie feroci, un’isola misteriosa e l’amicizia di una vita.

Scrittore e regista di My Father’s Dragon

Il film, scritto da Ruth Stiles Gannett e Meg LeFauve, è diretto da Nora Twomey.

C’è un trailer per My Father’s Dragon?

Anche se Netflix ha recentemente rilasciato una prima occhiata all’animazione in arrivo, una foto del film, un trailer per Il drago di mio padre deve ancora essere rilasciato dallo streamer. Tuttavia, man mano che ci avviciniamo a ottobre, siamo sicuri che avremo altre anticipazioni e anche un trailer.

IL DRAGO DI MIO PADRE, l’ultimo film d’animazione del co-fondatore di Cartoon Saloon cinque volte nominato all’Oscar @nora877, presenta un incredibile cast vocale che include Jacob Tremblay, Gaten Matarazzo, Golshifteh Farahani, Dianne Wiest, Rita Moreno, Chris O’Dowd, Judy Greer , Alan Cumming… pic.twitter.com/9Bg3qLXHX1 — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 20 aprile 2022

Tempo di esecuzione del drago di mio padre

Secondo IMDb, l’animazione durerà 1 ora e 39 minuti.