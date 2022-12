Mercoledì, Emily a Parigi e altro ancora

Dicembre è arrivato e molti spettatori di Netflix attendono con impazienza l’uscita dei titoli delle vacanze. Sebbene ci siano molti film e spettacoli da vedere nel genere, gli spettacoli Netflix offrono anche un eccezionale catalogo di titoli non festivi per farti divertire. Assicurati di dare un’occhiata alla serie originale Mercoledì, insieme alle nuove stagioni di Viale delle lucciole e Morto per me.

Questa settimana vede la classifica dei 10 migliori programmi TV di Netflix negli Stati Uniti Mercoledì tenendosi forte al numero uno, seguito da Firefly Lane, Troppo caldo da gestire, Snack contro chef, e molti altri titoli popolari.

Se hai voglia di un film, da non perdere Treno proiettile, Emily la criminale, Troll, Cicogne, e L’amante di Lady Chatterley.

I migliori programmi Netflix da guardare questo fine settimana (9 dicembre 2022)

Ora diamo un’occhiata ad alcuni ottimi consigli per gli spettacoli Netflix questo fine settimana.

Mercoledì

Come accennato in precedenza, quello di Tim Burton Mercoledì la serie è molto popolare ed è uno spettacolo televisivo da non perdere. La prima stagione è composta da otto episodi ed è incentrata su Wednesday Addams (interpretata da Jenna Ortega), la figlia di Gomez e Morticia Addams. La storia segue mercoledì mentre lascia la scuola pubblica e va alla scuola frequentata dai suoi genitori, Nevermore Academy. Affronterà le indagini su una follia omicida mentre cerca di gestire le sue abilità psichiche appena scoperte.

Emily a Parigi stagioni 1-2

Ora è un ottimo momento per guardare o forse rivedere le stagioni 1 e 2 di Emilia a Parigi, poiché questa serie vedrà l’uscita della sua terza stagione il 21 dicembre. Emilia a Parigi segue il personaggio titolare mentre prende una drastica decisione di carriera come dirigente di marketing che si trasferisce da Chicago a Parigi, in Francia. Emily incontra nuovi amici, nuove storie d’amore e colleghi difficili mentre si abitua alla vita a Parigi.

1899

Il dramma emozionante 1899 segue un gruppo di immigrati a bordo di un piroscafo diretto nel Nuovo Mondo. I sogni del loro futuro all’estero uniscono i passeggeri mentre pianificano la vita che li attende lì. Durante il loro viaggio, incontrano un’altra nave alla deriva in mare aperto. Le loro scoperte a bordo della nave trasformano il loro speranzoso viaggio verso ovest in un orribile incubo.

Rifacimento della casa dei sogni stagione 4

Stagione 4 della serie di realtà domestica Rifacimento casa da sogno è stato recentemente rilasciato su Netflix. Syd e Shea McGee dello Studio McGee sono tornati per la prossima stagione della serie. Questa stagione vede McGee’s assumere cinque nuovi progetti che vanno da un bagno principale a una cucina per un membro del team di Studio McGee. La nuova stagione esce giusto in tempo per ispirare il rinnovamento delle tue vacanze.

Troppo caldo per gestire la stagione 4

Dieci single super sexy si recano in una villa nei Caraibi dove sperano di trovare l’amore in uno spettacolo di appuntamenti ad alto rischio, Amore selvaggio, ospitato da Mario Lopez. Non sanno che stanno partecipando Troppo caldo da maneggiare, il reality show in cui i partecipanti devono astenersi dal baciare, da altri contatti sessuali o dall’autogratificazione mentre cercano l’amore. Se qualcuno infrange queste regole, il premio in denaro diminuisce per ogni infrazione. I concorrenti riusciranno a seguire le regole o cederanno alla tentazione?

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!