Mercoledì di Tim Burton non arriverà su Netflix a giugno 2022

di Tim Burton Mercoledì serie, una derivazione dei classici racconti spettrali di La famiglia Addams, arriverà su Netflix nel 2022, ma se la serie arriverà sullo streamer a giugno? È un no, no. di Tim Burton Mercoledì non arriverà su Netflix a giugno 2022.

Ma dato che Netflix ha rivelato il primo teaser per la prossima serie di otto episodi, con protagonista Jenna Ortega, proprio questo lunedì (6 giugno), per dare il via al primo giorno della Geeked Week 2022, non siamo troppo sorpresi di trovarlo assente da l’elenco delle uscite di giugno dello streamer.

Netflix ha rivelato la seguente descrizione per la serie spettrale…

“La serie è un mistero investigativo e infuso di sovrannaturale che traccia gli anni del sedicenne Wednesday Addams come studente alla Nevermore Academy. La prima stagione seguirà mercoledì mentre tenta di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero dell’omicidio che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e molto intricate relazioni a Mai più”.

Quindi, quando possiamo aspettarci che l’imperdibile serie sulla maturità arrivi su Netflix? Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla data di uscita, per il Tim Burton-Famiglia Addams adattamento seguendo il nostro figlio preferito del mercoledì di guai, di seguito.

Quando arriverà il mercoledì di Tim Burton su Netflix?

Mentre una data di uscita del 2022 è stata confermata da Netflix, una data di uscita esatta deve ancora essere svelata dallo streamer. Dopotutto, sono ancora i primi giorni! Tuttavia, è probabile che abbiamo ancora un po’ di attesa da fare prima che la serie sia disponibile per la visione. La nostra ipotesi migliore è che la serie arriverà su Netflix un mercoledì in ottobre, dato che è il periodo più spaventoso dell’anno e mercoledì. perché… beh, hai capito? Ha solo senso.

Sebbene non si sappia molto sulla trama, IMDb ha ora elencato anche un elenco completo del cast, che rivela Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia Addams e Luis Guzmán nei panni di Gomez Addams.