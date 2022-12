Mercoledì Addams muore nel mercoledì di Netflix?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per mercoledì*

La serie Netflix mercoledì vede la protagonista Addams sul caso mentre giura di risolvere un’ondata di omicidi che ha afflitto la Nevermore Academy e la vicina città di Jericho.

Durante tutta la serie, le indagini di mercoledì l’hanno messa in notevole pericolo in diverse occasioni, con lei che è riuscita a scappare solo per la pelle dei denti in alcuni casi.

Di conseguenza, questo ha lasciato molti spettatori a chiedersi se mercoledì Addams muoia o meno durante la serie Netflix.

Mercoledì si mette in pericolo per tutta la serie

Già nell’episodio 1, mercoledì Addams si trova in pericolo, in particolare quando viene affrontata da Rowan che crede di poter salvare Nevermore dalla distruzione uccidendola.

Wednesday viene salvato dal terrificante mostro dagli occhi sporgenti noto come Hyde, lo stesso che ha compiuto gli omicidi a Gerico.

Nonostante inizialmente volesse lasciare Nevermore, l’interesse di Wednesday è stuzzicato dal mostro omicida e lei ha diversi pericolosi scontri con la creatura durante la serie.

Inoltre, un certo numero di residenti di Jericho non prende troppo bene gli emarginati di Nevermore, il che si traduce in mercoledì anche in qualche graffio con loro.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Mercoledì Addams muore mercoledì?

No, Wednesday Addams non muore nella serie Wednesday.

Sarebbe una strana decisione uccidere il personaggio principale dello show, ma mercoledì si trova ripetutamente in notevole pericolo durante la stagione 1 e ha un incontro particolarmente ravvicinato con la morte nell’episodio 8.

Alla fine, il cattivo che ha lavorato dietro le quinte per orchestrare la follia omicida di Jericho viene rivelato come la signora Marilyn Thornhill, la cui vera identità è in realtà Laurel Gates.

Ha in programma di resuscitare Joseph Crackstone, suo antenato e fondatore di Jericho, acerrimo nemico di Goody Addams, l’antenato di Wednesday.

Laurel riesce nel suo piano e il risorto Crackstone accoltella mercoledì all’addome, credendo che sia Goody, prima di lasciarla sanguinare e morire.

Sembra quasi certo che Wednesday soccomberà alle sue ferite ma, appena in tempo, Goody appare davanti a lei e spiega che la collana di Wednesday può essere usata come canale per incanalare gli spiriti, come lei.

L’uso della collana consente a Goody di curare le ferite di mercoledì e salvarla, anche se significa che Goody non è più in grado di apparire prima di mercoledì.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Non è ancora fuori pericolo

Dopo essere stata salvata da Goody, Wednesday si trova ancora più in pericolo mentre si precipita per impedire a Laurel e Crackstone di distruggere Nevermore e uccidere i suoi studenti emarginati.

Mentre si dirige attraverso la foresta verso la scuola, Wednesday viene messa alle strette dal mostruoso Hyde ed è a pochi istanti dall’essere uccisa ancora una volta quando viene salvata da Enid che si è finalmente trasformata in un lupo mannaro.

Durante il suo confronto culminante con Crackstone e Laurel, Wednesday prende persino una freccia nella spalla per salvare Xavier dall’essere ucciso.

E dopo che i cattivi sono stati finalmente sconfitti, mercoledì non è ancora chiaro perché è osservata da uno stalker anonimo, il che non può essere un buon segno per le future stagioni della serie Netflix.

TRIANGOLO AMOROSO: CON CHI FINISCE IL MERCOLEDÌ ADDAMS – TYLER O XAVIER?

Mercoledì © Netflix

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

