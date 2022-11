Mercoledì Addams è una strega? Esplorare il soprannaturale in una nuova serie

Annunciato originariamente nell’ottobre 2020, i fan hanno atteso pazientemente l’arrivo della serie originale di Netflix mercoledì. Finalmente la serie ha raggiunto gli schermi degli spettatori, rendendo le festività natalizie ancora più piacevoli.

Come previsto, la trama è piena di bontà della famiglia Addams, lasciando il pubblico desideroso di sapere tutto sul personaggio titolare. Quindi, Wednesday Addams è una strega? E quali sono i suoi poteri?

La famiglia Addams è amata dai fan di tutte le età da decenni. Molteplici spin-off e adattamenti cinematografici hanno raccontato storie storte dei mostruosi membri della famiglia.

Con la stella nascente Jenna Ortega attaccata alla nuova serie, i fan non possono fare a meno di confrontare la sua interpretazione con i precedenti adattamenti del personaggio interpretato da Christina Ricci.

**ATTENZIONE: spoiler di mercoledì in arrivo**

Costretta dai genitori Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzman) a frequentare Nevermore, una scuola per emarginati, Wednesday Addams scopre più di quanto si aspettasse.

Mercoledì Addams è una strega?

No, mercoledì non è considerato una strega. Tuttavia, ha un antenato che era una strega. Ne parleremo più avanti.

Già considerata un’emarginata dagli studenti della Nevermore Academy a causa del suo comportamento oscuro, Wednesday ha più di una qualità unica. Né un lupo mannaro né una sirena, Wednesday si ritrova emarginata anche da quelli già considerati ultraterreni.

Nell’episodio 1, Wednesday ha una visione di chi era responsabile di aver infilato suo fratello Pugsley (Isaac Ordonez) in un armadietto. Nell’episodio 5, la protagonista lunatica affronta i suoi poteri. Spiega come funzionano i suoi poteri.

Normalmente sono attivati ​​dal tocco, che provoca brevi intense visioni di eventi passati o potenziali futuri. Mercoledì viene avvertito più e più volte che non ci si può fidare delle sue visioni poiché mostrano solo un lato degli eventi. Incontrollabili e non sempre affidabili, le violente visioni del passato e del futuro di mercoledì la portano su strade discutibili.

L’episodio 5 rivela molto di più sulla situazione. Morticia spiega le sue esperienze con le visioni durante il suo periodo a Nevermore e come non fosse in grado di fidarsi delle sue visioni.

Sua madre rivela anche che i poteri non possono essere controllati senza l’aiuto degli antenati di Addams, e questo introduce una strega del passato, Goody Addams…

Chi è Goody Addams?

Goody Addams è un antenato di Wednesday Addams. Cerca mercoledì per aiutarla a controllare le sue visioni.

Goody era un emarginato sfortunato per aver vissuto durante il famigerato processo alle streghe del XVII secolo. Le visioni di mercoledì rivelano che Goody e la sua famiglia sono state accusate di stregoneria da Joseph Crackstone. Goody riesce a scappare e si vendica di Crackstone, uccidendolo.

L’antenata di Wednesday è fondamentale per aiutare la protagonista a capire se stessa, e finisce anche per salvarle la vita. Un potente alleato che chiunque può avere.

