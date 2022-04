Memory è interpretato da Liam Neeson su Netflix?

Una delle più grandi star d’azione in assoluto nel gioco di oggi è senza dubbio l’unico e solo Liam Neeson, e il thriller da batticuore Memoria sarà sicuramente un’altra bella aggiunta alla sua impressionante lista di crediti all’interno del genere ad alto numero di ottani. Ma è su Netflix?

Neeson è stato una potenza quando si tratta di cinema d’azione fin da quando chiunque può ricordare, e ha pubblicato una miriade di titoli entusiasmanti per il divertimento dei fan. Alcuni di questi sforzi degni includono Il tiratore scelto, l’inseguimento freddo, il ladro onesto, e il Presa trilogia, solo per citarne alcuni.

In Memoria, Neeson interpreta Alex, un esperto assassino che diventa il bersaglio di un’organizzazione criminale mortale quando si rifiuta di fare un lavoro. All’inseguimento ci sono anche l’FBI e i servizi segreti messicani, ma non è tutto ciò con cui ha a che fare in questo calvario. Il sicario sta subendo una perdita di memoria, complicando ulteriormente le cose e inducendolo inavvertitamente a mettere in discussione tutto.

La storia avvincente diretta da Casino Royale Martin Campbell è basato sul romanzo di Jef Geeraerts si chiama De Zaak Alzheimer ed è anche un remake del film belga, che ha preso ispirazione anche dal libro intitolato Il caso Alzheimer. Inoltre, insieme a Neeson, il cast di Memoria include Guy Pearce, Monica Belluci, Taj Atwal e Ray Fearon.

La memoria è disponibile su Netflix?

Le notizie riguardanti il ​​film d’azione di Neeson del 2022 saranno qualcosa che gli abbonati non dimenticheranno sicuramente. Il film Memoria purtroppo non è un’opzione su Netflix.

Netflix, tuttavia, ha alcuni film di Neeson nel roster, tra cui Strada del Ghiaccio e Sconosciuto. E ci sono molti altri thriller d’azione pronti per lo streaming ora che includono Estrazione, Lo stranieroe 6 Sottoterrasolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming la memoria

Memoria sarà disponibile solo al cinema a partire dal 29 aprile 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Memoria?