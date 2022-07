Mel perderà i suoi bambini a causa della madre di Mark nella stagione 4 di Virgin River?

È quasi ora di fiume vergine stagione 4 per portare il dramma della piccola città su Netflix questa estate. Dopo il cliffhanger della terza stagione, che ha trovato Mel incinta ma incerta se Jack sia il padre, non vediamo l’ora di vedere tutte le risposte venire alla luce.

Il trailer dell’attesissima nuova stagione anticipa cosa accadrà per tutti i nostri personaggi preferiti, inclusi Mel e il suo bambino. Lei e Jack considerano un test di paternità per determinare chi è effettivamente il padre, e questa potrebbe essere una decisione importante da prendere per un altro motivo.

Nel fiume vergine trailer della quarta stagione, Mel riceve la notizia che sua suocera, la madre del suo defunto marito Mark, vuole perseguire la custodia dei due embrioni che lei e Mark hanno salvato. Il kicker? Mel ha usato gli embrioni per la fecondazione in vitro per cercare di rimanere incinta… e lo è!

Non solo Mel ha una crisi di paternità tra le mani, ora deve preoccuparsi di una potenziale battaglia legale con i suoi ex familiari. Poiché sono ancora tutti in lutto per la perdita di Mark e stanno tentando di riprendersi e andare avanti, Mel perderà il suo bambino (o i suoi bambini) in fiume vergine stagione 4?

Mel perderà i suoi bambini nella stagione 4 di Virgin River?

In questo momento, possiamo solo prevedere cosa accadrà per Mel, Jack e il loro bambino nella stagione 4, ma con la sorella di Jack, Brie dalla loro parte, osiamo supporre che sia improbabile che Mel perda la custodia del suo bambino o degli eventuali embrioni rimanenti. Ma non si sa mai!

Come suggerisce anche il trailer, Mel e Jack valutano la possibilità di fare un test di paternità per il bambino prima del parto, il che aiuterebbe il loro caso con la suocera di Mel. Se Jack è davvero il padre del bambino e non è Mark, allora sua madre non può combattere per l’affidamento.

Al di là dello stress aggiunto che la suocera di Mel sembra aver aggiunto alla sua gravidanza, speriamo che Mel e Jack, qualunque cosa accada, abbiano un viaggio sano e felice verso la genitorialità. Le cose spesso vanno male a Virgin River, ma abbiamo fiducia che questo andrà bene.

fiume vergine la stagione 4 debutterà mercoledì 20 luglio su Netflix.