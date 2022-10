Meghan Markle sta usando Archie per “guadagnare un sacco di soldi” in Show Biz? Commento degli esperti reali

Ultimamente, attraverso varie pubblicazioni e organi di stampa, I figli di Meghan Markle e del principe Harry sono stati sotto i riflettori. La recente intervista a Variety di Meghan ha suscitato un certo interesse nel pubblico per saperne di più su Baby Archie. Per quanto riguarda lo stesso, un esperto reale ha ancora una volta presentato i suoi commenti supponenti. Sapevate qual è la nuova accusa di cui sono accusati Meghan e Harry?

Dopo molta introspezione, famoso Il maestro della famiglia reale Neil Sean ha recentemente pubblicato la sua opinione in merito. I Sussex vengono nuovamente messi sotto sega per aver fatto qualcosa che sembrava non ideale a Sean. Ecco cosa ha detto.

Neil Sean commenta Meghan Markle e i suoi affari che coinvolgono i bambini

Secondo le fonti, il corrispondente reale Neil Sean ha accusato Meghan Markle e il principe Harry sul portare lentamente i loro figli nel mondo dello spettacolo. Passando su YouTube l’altro giorno, Sean ha rivelato che “è stato consigliato loro di essere più caldi”. “Il nuovissimo team che sta consigliando Harry e Meghan sta suggerendo che devono rivelare sempre di più se stessi“.

Tuttavia, non era tutto. Sean nel video ha continuato a elaborare le sue dichiarazioni. Secondo le sue parole, i Sussex stanno utilizzando i loro figli per avviare un “diffusione a casa” per più contanti. Sebbene Meghan e Harry non abbiano mai avuto intenzioni, Sean crede che sia semplicemente una trovata pubblicitaria. Inoltre, ha osservato come la natura di questo tentativo contraddica in modo sorprendente il loro bisogno di vita privata.

Per contesto, Meghan Markle aveva recentemente parlato a lungo di suo figlio Archie Harrison che compirà quattro anni il prossimo anno. Sebbene fosse solo una madre che condivideva in modo schiacciante il preferito di suo figlio, ha acceso un’altra guerra di parole tra i giornalisti dei reali. In aggiunta a ciò, la sua ultima tuta rilassante ma allo stesso tempo stilosa, complementare al suo ciondolo di smeraldo, ha fatto parlare di sé la città.

Da quando Markle ha camminato per le strade di Montecito, le pubblicazioni ne hanno parlato il suo tributo a suo figlio attraverso la pietra di smeraldo. Ciò si è ulteriormente aggiunto alle suddette accuse fatte da Neil Sean.

Il post Meghan Markle usa Archie per “guadagnare un sacco di soldi” in Show Biz? Il commento di Royal Experts è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.