Meghan Markle si unisce alla politica americana? Gli esperti reali rivelano le possibilità

Tra questioni di banali polemiche, la grande notizia che circonda Meghan Markle ha fatto notizia di recente. I commentatori reali hanno fatto osservazioni serie intorno allo stesso mentre altri nel palazzo sono preoccupati. Si dice che la duchessa del Sussex sia ora in ascesa come nuova entità politica dopo che la coppia ha rinunciato ai titoli reali nel 2020.

Ultimamente famosa per il suo podcast bomba Archetypes, che finora ha fatto serie rivelazioni sulla sua vita, i rapporti affermano che la duchessa è ora diretta alla politica statunitense. Essendo un’attiva sostenitrice dell’attivismo femminile e dello sviluppo dei bambini, Markle ha una serie di progetti che lavorano sotto di lei. Facendo un passo avanti, è stata recentemente inclusa nel sondaggio per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, secondo i rapporti. Vuol dire che la duchessa ha una possibilità nella scena politica statunitense?

Meghan Markle e le voci sull’adesione alla politica statunitense hanno spiegato

Con una vittoria del 27% nel recente sondaggio presidenziale americanoSi dice che Meghan Markle abbia “alienato” un pezzo enorme del paese. L’esperta reale Kinsey Schofield ha etichettato il suo esperimento in politica come un “grande fallimento” esponendo i suoi alleati politici. Sebbene la Duchessa sia stata inserita nella potenziale lista dei corridori, Schofield ha deriso la sua improbabilità di essere mai eletta.

In contrasto con la sua posizione, su Internet sono emerse alcune sordide dinamiche dell’attuale scenario politico negli Stati Uniti. Express UK ha recentemente pubblicato le opinioni e le opinioni del Democratic Institute di Washington. E ‘stato trovato che Il 64% degli intervistati ritiene di dover optare per una candidata donna alle prossime elezioni presidenziali in due anni. Anche in tali circostanze, Schofield crede che Markle non possa andare molto lontano con la sua idea. Questa affermazione è venuta alla luce dopo che Meghan si è ritrovata”respinto” dalla maggioranza degli elettori negli Stati Uniti.

Meghan Markle e il principe Harry hanno rinunciato ai loro doveri reali nei confronti dei loro sovrani britannici nel 2020. Da allora, hanno preso parte e lanciato vari progetti pubblici e campagne. Molte organizzazioni senza scopo di lucro hanno anche contattato l’ex attrice. Questi servivano per promuovere i propri affari mentre servivano anche il pubblico americano.

