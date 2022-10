Meghan Markle rompe il silenzio sulla docuserie Netflix, afferma: “Potrebbe non essere il modo in cui l’avremmo detto”

Il principe Harry e Meghan Markle sono sotto tiro a causa dei loro docuserie che usciranno su Netflix. Lo spettacolo realizzato sotto Archewell Productions avrebbe dovuto andare in diretta entro la fine dell’anno a dicembre. Tuttavia, dopo aver affrontato la contraerea per la quinta stagione di The Crown, il servizio di streaming americano ha deciso di rimandarlo al prossimo anno.

Nel frattempo, anche Netflix non è contento di Meghan e del principe Harry per i contenuti che hanno mostrato nello show. Si ritiene che il gli incidenti nelle docuserie sono in contraddizione con quanto scritto nelle memorie di Harry. Harry e Meghan possono essere in grossi guai se raccontano la stessa storia in due modi diversi su piattaforme diverse. In mezzo a tutto il contraccolpo, l’ex attrice americana si è finalmente aperta alle docuserie.

Meghan Markle parla dei docuserie Netflix

Meghan Markle crede che il modo in cui i docuserie siano stati realizzati è diversa dalla storia che volevano raccontare. Il Abiti allume lo ha affermato lo spettacolo è realizzato dal punto di vista della regista Liz Garbus e non loro. Meghan ha anche espresso la sua fiducia in Liz per aver presentato correttamente la loro storia sullo schermo.

“È bello poter affidare a qualcuno la nostra storia. Un regista esperto il cui lavoro ammiro da tempo. Anche se significa che potrebbe non essere come l’avremmo detto. Ma non è per questo che lo stiamo dicendo. Stiamo affidando la nostra storia a qualcun altro, e questo significa che passerà attraverso il loro obiettivo”, ha detto Meghan a Variety.

Questa è stata la prima volta che il principe Harry ha fatto parte dell’industria dell’intrattenimento. Meghan ha molta esperienza davanti alla telecamera. Parlando della sparatoria, l’ex attrice lo ha rivelato è stata un’esperienza straordinaria per lei e Harry stare con persone così fantastiche.

Nel frattempo, Harry e Meghan sono stati negato i diritti di editing finale da Netflix. Il duca e la duchessa del Sussex speravano di fare ammenda nelle docuserie per non sembrare troppo severi con il re Carlo III e la regina consorte Camilla. Si ipotizza che il monarca possa negare di aver concesso i titoli di Sua Altezza Reale e Sua Altezza Reale ad Archie e Lilibet se i Sussex supereranno il limite nelle memorie e nelle docuserie.

Non vedi l’ora di guardare i docuserie di Harry e Meghan su Netflix? Fateci sapere nei commenti.

