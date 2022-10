Meghan Markle rivela come Archie “interrompe” lei e il principe Harry durante le loro giornate lavorative

Essere genitori che lavorano e gestire due bambini piccoli a casa non è un lavoro facile, soprattutto quando hai rinunciato al sostegno dell’intera famiglia e ti sei stabilito in un paese completamente diverso. Suona un campanello? Sì, questo è il caso del principe Harry e Meghan Markle, che attualmente risiedono negli Stati Uniti.

Il Duca e la Duchessa di Sussex condividono due figli. Meghan ha avuto il suo primo figlio, Archie, durante i loro ultimi giorni al Palazzo. Tuttavia, dopo alcuni eventi famigerati, hanno dovuto rinunciare alle loro responsabilità nei confronti dei loro sovrani britannici. Le ragioni dello stesso non sono sconosciute a nessuno ad oggi. Ma come è stata la loro vita negli States mentre allevavano due bambini, soprattutto quando quest’ultimo ha appena un anno? Meghan Markle, nella sua recente intervista a Variety, svela tutto.

Meghan Markle e il principe Harry disegnano un’immagine di una normale giornata lavorativa con i bambini

Contrariamente a ciò che pensavamo della coppia, Harry e Meghan hanno vissuto una vita piuttosto lunga nella loro tenuta in California. Gli ex reali che lavorano hanno intrapreso un’occupazione da casa che consente loro di nutrire i propri figli. Sebbene possano trascorrere insieme un po’ di felicità della vita coniugale, è “non è tutto incrinato per essere” come per Harry.

Il principe ha affermato che “il post-COVID è davvero difficile quando tu e i tuoi figli siete nello stesso posto”. Proseguendo, ha spiegato come sia difficile tenere separati lavoro e figli”perché si sovrappongono.“

In aggiunta a ciò, la Duchessa ha affermato come il piccolo Archie sia quello con più malizia durante l’orario di lavoro. Ha parlato di come Archie, 3 anni, trascorre più tempo “interrompendo” le loro chiamate zoom di chiunque altro. Tuttavia, di conseguenza, li elimina anche dalle chiamate zoom più velocemente. “Quindi anche questa è una buona cosa,Meghan ha aggiunto umoristicamente.

La coppia condivide un ufficio a casa dove lavorano insieme ai loro vari progetti. All’inizio dell’intervista, Meghan ha anche spiegato come hanno impostato i bambini per la giornata e hanno raggiunto i loro obiettivi insieme.

Cosa ne pensi della giornata media di Meghan e Harry come mostrato in una recente intervista?

