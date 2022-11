Meghan Markle può invitare Angelina Jolie e Amal Clooney su Archetypes per ottenere nuovamente l’interesse degli ascoltatori?

Meghan Markle ha fatto molto rumore a causa del suo podcast su Spotify Archetipi. Il primo episodio del tanto atteso show ha visto la duchessa conversare in modo sincero con la star del tennis Serena Williams. Gli ulteriori episodi hanno visto Markle invitare più donne superstar da diversi campi. Dopo aver ospitato artisti del calibro di Mariah Carey, Mindy Kaling, Margaret Cho, Deepika Padukone, Paris Hilton, Victoria Jackson, Jameela Jamil, Sophie Grégoire Trudeau e molti altril’ex attrice americana è desiderosi di portare Angelina Jolie e Amal Clooney nel podcast.

Non c’è dubbio che Meghan Markle sarà ora alla disperata ricerca di personalità più influenti Archetipi. Lo spettacolo di Spotify è fallendo miseramente in classifica come il suo decimo episodio collocato verso il basso al 77 ° posto. Nel frattempo, il Archetipi serie è anche non sta andando bene con la 22esima posizione. Con numeri così bassi, la Markle dovrà pensare a qualcosa di straordinario per attirare ancora una volta gli ascoltatori.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle fa un’enorme rivelazione sulla pianificazione del suo matrimonio da sola nell’ultimo episodio di “Archetipi”

Meghan Markle e Angela Jolie potrebbero legarsi per l’odio online

Angelina Jolie e Meghan Markle non sono amiche. Tuttavia, si ritiene che i due possano avere un terreno comune per parlare. Secondo The News, il Duchess e Jolie possono parlare di bullismo online e razzismo nel podcast. Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’unione dei due assistenti sociali.

La duchessa di Sussex e Angela Jolie condividere la loro esperienza e i loro pensieri sul razzismo non sarà altro che un piacere per gli ascoltatori. L’anno scorso, Markle aveva apertamente parlato affrontare il razzismo strutturale nel Regno Unito come membro della famiglia reale.

LEGGI ANCHE: Il principe Harry e Meghan Markle posano con la poetessa Amanda Gorman in occasione della vigilia del Ringraziamento

Lei e il principe Harry hanno accusato un membro anonimo della famiglia reale di mostrare preoccupazione per il colore della pelle del loro primogenito. Nel frattempo, più e più volte, la Jolie ha anche parlato candidamente di razzismo negli Stati Uniti. L’attrice di Hollywood ha spesso ha condiviso le difficoltà affrontate dalla figlia Zahara Marley Jolie-Pitt per essere una ragazza di colore.

Vuoi che Meghan Markle collabori con Angelina Jolie e Amal Clooney per un Architipi episodio? Fateci sapere nei commenti.

Il post Può Meghan Markle invitare Angelina Jolie e Amal Clooney su Archetipi per ottenere nuovamente l’interesse degli ascoltatori? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.