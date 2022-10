Meghan Markle ha rinunciato a un rituale speciale della sua vita a causa del suo matrimonio con il principe Harry?

Meghan Markle ha fatto a grande sacrificio nella forma della sua carriera di attrice per sposare il principe Harry. La 41enne ha lasciato il suo famoso spettacolo Abiti dopo la settima stagione di trasferirsi nel Regno Unito. Meghan ha fatto parte del dramma legale di successo dal 2011 al 2018 mentre si è sposata con il principe reale il 19 maggio 2018 alla St George’s Chapel.

Come risulta, recitare non è l’unica cosa a cui Meghan Markle ha rinunciato a causa del suo amore per Harry. Spotify ha rilasciato il settimo episodio del podcast di Meghan Archetipi intitolato Capovolgere il mito delle donne nere arrabbiate con Issa Rae e Ziwe. Durante la sua interazione con gli ospiti, il Abiti allume rivelato un importante rituale a cui rinunciò dopo essere entrata a far parte della famiglia reale britannica.

Meghan Markle rivela la cosa che ha lasciato al suo arrivo nel Regno Unito

Durante i suoi giorni di recitazione, Meghan Markle amava il caffè come qualsiasi cosa. Proprio come molti altri amanti del caffè in tutto il mondo, bere caffè era come un rituale per l’ex attrice. Tuttavia, ha rinunciato al suo amore per la caffeina nel 2018 dopo aver sposato il principe Harry. “Quando ero sul set, ovviamente, come Nespresso tutto il giorno, tutti i giorni. Ma poi non l’ho bevuto nel Regno Unito, non ci ho pensato,Meghan ha rivelato nel suo podcast.

Issa Rae sembrava sorpresa dalla rivelazione della Duchessa mentre descriveva il suo amore per il caffè. Tuttavia, ulteriormente, nell’interazione, il reale del Sussex lo ha menzionato ha ripreso a prendere il caffè dopo il suo arrivo negli Stati Uniti. Il suo ragionamento per il riavvio del suo rituale è come la vita è tornata com’era prima. Quindi, ora quando ha ospiti o quando è in riunione, è più probabile che si unisca a loro per un caffè.

Harry e Meghan si sono dimessi da reali che lavorano due anni fa e hanno lasciato il Castello di Windsor per costruire una casa in California. Sebbene Meghan si sia riunita con il suo amore per il caffè, non è dell’umore giusto per ricominciare la sua carriera di attrice che ha abbandonato a causa dei protocolli reali.

