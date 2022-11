Meghan Markle ha rifiutato l’offerta di Kate Middleton di scattare foto personali di Archie?

Meghan Markle e Kate Middleton non sono mai state vicine. I rapporti suggeriscono che il due hanno lottato per mantenere una relazione cordiale a causa dei loro continui scontri e divergenze di opinioni. Si ritiene che la prima apparizione pubblica di Markle al fianco del principe William e Middleton ha lasciato la coppia insicura poiché si sentivano oscurati dalla nuova aggiunta alla famiglia.

Nel frattempo, era un sussurro ampiamente noto che il l’ex attrice ha fatto piangere sua cognata mentre discuteva degli abiti della fioraia per il suo matrimonio. Meghan Markle ha confermato l’incidente durante l’intervista a Oprah Winfrey, chiarendo che è stata Kate Middleton a farla piangere. Tra tutte le voci di spaccatura, Neil Sean ha rivelato che il La principessa del Galles ha cercato di colmare il divario offrendo di scattare le foto di Archie per il suo servizio fotografico da neonato. Come ha reagito Markle alla proposta?

Cosa è successo tra Meghan Markle e Kate Middleton?

Secondo il video di YouTube caricato dall’esperto reale Neil Sean, Meghan Markle ha rifiutato l’offerta di Kate Middleton. Sean ha salutato la Principessa del Galles per il suo re e la generosa offerta di scattare foto personali di Archie. Tuttavia, il reale del Sussex era abbastanza chiaro sull’assunzione di un fotografo per il lavoro.

“Questo è stato un gesto molto speciale dall’attuale Principessa del Galles a Meghan Markle quando ha avuto il suo primo figlio, Archie. Secondo quella buona fonte, a quanto pare, Meghan ha rifiutato quell’opportunità. Non c’era bisogno di assumere un fotografo, come hanno fatto Harry e Meghan”, Sean ha detto nel video.

Potrebbe sorprenderti saperlo Middleton non è altro che un fotografo professionista. Vari fotografi nel Regno Unito l’hanno spesso lodata per le sue splendide fotografie. La 40enne è stata l’unica a scattare foto dei suoi figli e guadagnato l’etichetta di essere uno splendido fotografo.

Caterina impressionò anche la defunta regina Elisabetta II con la sua passione e abilità per la fotografia. All’inizio di quest’anno, Middleton ha aggiunto un altro fiore all’occhiello della sua carriera fotografica fotografare la regina consorte Camilla per un’edizione della rivista Country Life.

