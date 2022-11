Meghan Markle ha lanciato un avvertimento all’ex fidanzata del principe Harry, Chelsy Davy?

Come da rapporti, Il principe Harry e Meghan Markle non sono in buoni rapporti. La coppia sta litigando costantemente mentre stanno lottando per farlo far fronte alla pressione dei prossimi grandi progetti: il libro di memorie e le docuserie Netflix. Non ci sono state conferme ufficiali riguardo a una spaccatura tra i Sussex. Tuttavia, la recente visita del principe Harry a Pearl Harbor nel Veterans Day senza l’assenza di Meghan Markle la dice lunga sulle attuali dinamiche della coppia.

Nel frattempo, è stato riferito che il Duca è uscito nel bel mezzo del suo appuntamento notturno con Meghan Markle la scorsa settimana in una panetteria Ojai chiamata The Dutchess. del principe Harry si dice che anche l’ex fidanzata, Chelsy Davy, sia un problema tra la coppia reale. Il principe reale ha contattato Davy qualche tempo fa per parlare con l’autore del suo libro di memorie e aggiungere il suo punto di vista al libro. Il il contatto tra i due ex amanti ha lasciato l’amaro in bocca a Markle.

Meghan Markle aveva solo cinque parole da dire a Chelsy Davy

Chelsy Davy probabilmente non ha nulla a che fare con il principe Harry poiché è felice nella sua vita con suo marito, Sam Cutmore-Scott, e il figlio Leo. Anche la donna d’affari con sede nello Zimbabwe ha rifiutato l’offerta del suo ex ragazzo di rivelare la sua versione della storia nel suo libro di memorie Spare. Tuttavia, il piccolo il contatto tra Davy e il Duca è stato sufficiente per far emergere le insicurezze di Markle.

L’ex attrice americana finì per dare un severo avvertimento all’ex di suo marito. “Stai lontano da mio marito”, ha detto Meghan Markle alla proprietaria del marchio di gioielli, come accennato da New Idea.

Si dice che l’allume di Suits fosse “bruciava quando ha scoperto che il principe Harry aveva picchiato Chelsy. La sua reazione sembra giustificata, in quanto è una verità ben nota che Il principe Harry sarebbe stato felicemente sposato con Davy se quest’ultimo non avrebbe avviato la rottura.

Erano in un relazione seria dal 2004 al 2011 come il nato dello Zimbabwe ha anche fatto un’apparizione al matrimonio reale del principe William e Kate Middleton come fidanzata del duca. Tuttavia, il loro la relazione non poteva convertirsi in matrimonio, poiché Davy non desiderava vivere una vita da reale sotto il massiccio controllo dei media.

