Meghan Markle ha avuto un aborto spontaneo prima di dare alla luce Lilibet nel 2021?

Il principe Harry e Meghan Markle lo sono orgogliosi genitori di Archie Harrison Mountbatten-Windsor e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. La coppia è diventata genitori per la prima volta il 6 maggio 2019, quando hanno dato il benvenuto al figlio. Nel frattempo, tre anni dopo, il 04 giugno, Lilibet è venuto al mondo. La famiglia di quattro è vivere una vita felice e tranquilla a Montecito, in California.

Archie Meghan e Harry #HarryandMeghanonNetflix #HarryandMeghanNetflix pic.twitter.com/k2DqC5RanO — Meghan Daily Royal Expert (@hrhmeghandaily) 8 dicembre 2022

Il Duca e la Duchessa lo sono stati estremamente riservato quando si tratta dei propri figli. Nelle loro docuserie appena pubblicate, gli spettatori sono stati accolti con alcuni scorci sinceri di Archie e Lilibet per la prima volta. I bambini del Sussex hanno rapidamente conquistato Internet, poiché i fan non ne hanno mai abbastanza della loro dolcezza. Nel frattempo, Meghan Markle ha spesso ha descritto sua figlia come una benedizione di Dio mentre li aiutava a vivere di nuovo la loro vita. Cosa ha causato un dolore insopportabile ai Sussex?

Meghan Markle ha raccontato una storia straziante

Non molti sanno che, prima di essere benedetti con Lilibet, Meghan Markle ha avuto un aborto spontaneo. La duchessa ha parlato di affrontare la devastante perdita nella sua rubrica per il New York Times nel novembre 2020. Nell’articolo, l’ex attrice americana ha descritto in dettaglio il momento straziante e come lei e suo marito hanno affrontato la situazione.

• Meghan ha scritto un’operazione per il New York Times rivelando il suo aborto spontaneo e ha avviato una conversazione globale sul tema dell’aborto spontaneo • la duchessa ha chiamato i membri dell’elettorato statunitense con Gloria Steinem e li ha incoraggiati a votare. — il meglio di meghan markle (@princessmeghn) 7 dicembre 2022

Markle ha detto che durante una giornata a Los Angeles, stava cambiando i pannolini di Archie quando ha sentito un dolore improvviso. La duchessa cadde a terra mentre teneva suo figlio vicino al cuore. “Ho sentito l’umidità del suo palmo e gli ho baciato le nocche, bagnate da entrambe le nostre lacrime. Fissando le fredde pareti bianche, i miei occhi si velarono. Ho cercato di immaginare come saremmo guariti “ aveva scritto nel 2020.

Megan Markle ha discusso anche del dolore di perdere il suo bambino nell’intervista di Oprah Winfrey. Ha rivelato quanto sia stato difficile per lei perdere il suo bambino e anche suo padre. In particolare, Meghan Markle non ha avuto contatti con suo padre Thomas Markle per anni poiché il suo matrimonio con il principe Harry ha creato un cuneo tra di loro.

Hai visto Harry e Meghan? In caso contrario, lo trasmettono in streaming su Netflix.

