Meghan Markle e il principe Harry devono i loro figli a re Carlo? Twitter esplode in una rissa

Con la scomparsa della sovrana inglese, la regina Elisabetta II, la famiglia reale e l’intera Gran Bretagna sono ora sotto la responsabilità del re Carlo III. Le voci sono già nell’aria sul fatto che l’erede alla corona più longevo sia più severo e diretto di qualsiasi dei primi monarchi. Ma questo significa più difficoltà sulle spalle del Duca e della Duchessa di Sussex? E se il principe Harry e Meghan Markle decidessero mai di riconciliarsi con la famiglia reale, o meno, la coppia deve i propri figli al re?

A quanto pare, Archie e Lilibetil figlio e la figlia del principe Harry e Meghan sono ora tecnicamente principe e principessa quando il loro nonno è salito al trono. Anche la coppia reale ha insistito su questo per un po’, ma il sito reale li considera ancora padroni e signori. Secondo quanto riferito, ai bambini vengono negati i titoli di HRH perché i loro genitori non servono più i Royals. Ma Meghan Markle e il principe Harry sono davvero obbligati a re Carlo per la loro prole? Ecco cosa ha da dire la popolazione:

Twitter litiga sul titolo dei figli di Meghan Markle e del principe Harry

Un fan ha recentemente pubblicato un’opinione su Twitter dicendo: “Il principe Harry e Meghan Markle non devono a nessuno l’accesso ai propri figli. Periodo.” Da quando le persone hanno discusso se l’affermazione di cui sopra è vera. Mentre alcuni sono d’accordo con il tweet, altri pongono condizioni. Se la coppia non vuole titoli per i propri figli, non è obbligata a nessuno, nemmeno al Re. Ma se lo fanno, allora le persone discutono a favore di King.

Il principe Harry e Meghan Markle non devono a nessuno l’accesso ai propri figli. Periodo. — Anne Boleyn (“Brazen Hussy”) (@TudorChick1501) 9 ottobre 2022

Il fatto è, perché vogliono titoli per i loro figli da una famiglia che secondo loro ha un problema con il colore della pelle. Ti dirò perché. I soldi!! I titoli significano soldi!!! — Sharon Fortune (@miabrenkill) 9 ottobre 2022

Sì presunto. Sono stati molto riservati sulla nascita dei presunti bambini che minacciano il loro posto nella LoS. Nessuno dei bambini dovrebbe essere nella LoS e sospetto che non lo sarà ancora per molto. — @BRF4ever (@brf4ever) 9 ottobre 2022

Anche le persone credono i monarchi non hanno il diritto di chiedere il DNA dei bambini e il certificato di nascita

Sì, se vogliono anche i titoli — Ola oyewobi (@OyewobiOla) 9 ottobre 2022

Altri lo credono Archie e Lilibet sono solo giovani minorenni e quindi hanno diritto a un po’ di privacy.

Le persone possono interessarsi ma non ne hanno ancora diritto. Si tratta di giovani minorenni e come tali aventi diritto alla loro privacy. Il fatto che siano reali in un altro paese non ha attinenza con i loro diritti in questo. La loro sicurezza vince su tutti i desideri e i desideri, temo. — Mamma saggia (@change698) 9 ottobre 2022

Alcuni sostengono anche che il i bambini devono essere protetti e quindi i titoli sono necessari.

No, non lo sono ma non capirai — Ola oyewobi (@OyewobiOla) 9 ottobre 2022

Mentre alcuni cittadini affermano anche che se Meghan Markle vuole che i suoi figli ereditino i titoli, il duca e la duchessa del Sussex sono sicuramente obbligati al re per la loro prole.

Se vogliono quei titoli e la sicurezza del Regno Unito, lo fanno. — Janet Burke (@JClaireBurke) 9 ottobre 2022

No. Vogliono avere una sicurezza adeguata (per la quale pagheranno) mentre visitano il Regno Unito. Niente mentre sono via. Che per essere onesti non saranno più di poche settimane in un anno. — Mamma saggia (@change698) 10 ottobre 2022

Buona domanda perché sono appesi alle etichette coloniali dal momento che sono così liberati e privi di dolore genetico? — Ola oyewobi (@OyewobiOla) 9 ottobre 2022

Va benissimo se vogliono che siano privati ​​cittadini. Tuttavia, se vogliono che detengano titoli reali britannici, in cambio dovrebbero presentarli al pubblico e consentire la pubblicazione di fotografie occasionalmente il primo giorno di compleanno a scuola, ecc. — Christine Gregg (@Christi44513315) 9 ottobre 2022

Non ha niente del genere e sarebbe un crimine contro i diritti dei genitori e dei diritti umani in generale. Charles non ci avrebbe mai nemmeno pensato. — Sammy Daniels (@SamyLTD) 10 ottobre 2022

Quali sono i tuoi pensieri a riguardo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

