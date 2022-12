Meghan Markle, che ha un legame tristemente aspro con Kate Middleton, una volta ha condiviso un dolce bacio con il principe William

Tutti sono esperti nell’aggravante quantità di controversie che si stanno sviluppando a spirale nella famiglia reale della Gran Bretagna. Quindi, secondo le recenti disavventure che hanno portato con sé una buona dose di relazioni sparse, può sembrare difficile immaginare il principe William e Meghan Markle nella stessa cornice. Tuttavia, è successo in passato. Durante l’infanzia del fidanzamento del principe Harry e Markle, i futuri suoceri andavano d’accordo il più possibile.

Le relazioni tra William e Kate e Meghan e Harry sono precipitate in uno stato di vera e propria guerra venerdì, dopo che fonti vicine al Galles hanno paragonato Meghan e Harry ai Kardashian, dopo che Netflix ha rilasciato un trailer per la loro nuova docuserie sulla realtà. https://t.co/CnCPHjifMy — The Daily Beast (@thedailybeast) 3 dicembre 2022

Tra le crescenti tensioni tra i fratelli e le loro mogli ai ferri corti, i Galles e i Sussex si sono trovati faccia a faccia in varie occasioni negli ultimi mesi. La fine del 2022 ha acceso un incendio tra le due famiglie. Tuttavia, durante questa guerra fredda in corso, è tempo di tornare dove tutto era un lontano incubo per la famiglia. Sapevi che il principe William e Meghan Markle una volta hanno condiviso pubblicamente un dolce momento davanti ai loro sudditi britannici?

Il principe William e Meghan Markle una volta hanno condiviso un momento commovente in pubblico

Nel 2018, la futura sposa e il fratello maggiore hanno condiviso un caloroso abbraccio, seguito da un veloce bacio sulla guancia all’Abbazia di Westminster. La famiglia, con i suoi membri principali e futuri, si era riunita in occasione dell’Anzac Day. Poco prima dell’ingresso della sala commemorativa, il principe William e Meghan Markle si sono incrociati. I due futuri suoceri si sono salutati con un saluto seguito da un dolce gesto a cui hanno assistito tutti i presenti.

Anche se il loro attuale legame è appeso a un filo sottile, il futuro re e la duchessa un tempo condividevano un bellissimo rapporto. In effetti, nel loro primo evento della Royal Foundation insieme, il principe William aveva pronunciato alcune parole dolci rivolgendosi a Markle. “Sono particolarmente felice di essere al nostro primo Royal Event con Meghan,aveva detto il Principe di Galles. In seguito allo stesso, prima che le cose iniziassero a mettersi male, i quattro avevano spesso allestito un fronte unito in molte occasioni.

Tuttavia, sfortunatamente, le cose non sono mai state le stesse tra i quattro. Due anni dopo che il principe Harry si è sposato con Markle, i due hanno rinunciato alla famiglia reale e si sono stabiliti negli Stati Uniti. Le ragioni per le quali sono andate in onda mainstream attraverso il loro documentario bomba pubblicato di recente, Harry e Meghan. La docuserie in sei parti è attualmente in streaming esclusivamente su Netflix.

