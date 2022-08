Meghan e Harry non hanno più contenuti per Netflix dopo l’intervista a Oprah Winfrey?

Meghan Markle e il principe Harry non pensavano che le cose sarebbero diventate così brutte quando hanno lasciato la posizione di senior royal due anni fa. Si erano trasferiti in America con l’intenzione di farcela a Hollywood. La coppia ha firmato un accordo esclusivo da 100 milioni di dollari con Netflix. Avrebbero dovuto produrre e ospitare contenuti per lo streamer. Ma da lì le cose hanno iniziato a peggiorare. I Sussex si sono trovati rapidamente in una posizione sempre più difficile quando non sono riusciti a ottenere contenuti degni di nota per lo streamer. L’esperta reale, Angela Mollard, ha indicato nell’intervista a Oprah Winfrey il motivo della scarsità di contenuti da parte della coppia per lo streamer.

Meghan e Harry non hanno nient’altro da versare sul loro documentario Netflix

Angela è stata ospite del programma mattutino australiano Sunrise dove ha espresso i suoi dubbi sui Sussex e sul loro documentario.

“In un certo senso hanno regalato gratuitamente a Oprah molti contenuti. Le hanno detto molto. Quindi quale esclusività ha Netflix se dovessero fare un documentario con loro? Penso che se tu fossi il capo di Netflix penseresti: ‘Sto ottenendo i soldi che valgono con questi due? lei disse.

L’intervista a Oprah Winfrey ha scosso i reali nel profondo e ha rivelato il dramma che si svolge dietro le mura di Buckingham Palace. Meghan e Harry hanno rivelato notoriamente il tipo di trattamento e discriminazione che Markle ha subito per mano dei membri della famiglia e come hanno messo in dubbio il colore della pelle di Archie quando era incinta di lui. A quanto pare, l’hanno maltrattata quando aveva tendenze suicide. Questa rivelazione ha inviato onde d’urto in tutto il paese.

LEGGI ANCHE: Harry e Meghan accumulano contenuti con Archie di 3 anni per un accordo Netflix multimilionario?

La pressione sugli ex reali continua a salire

Lo streamer sta già vivendo problemi finanziari e ora richiede alcuni contenuti utili dal duo. La coppia sta sentendo la pressione poiché non sono riusciti a ottenere nulla, nemmeno una fotografia delle celebrazioni del giubileo di platino a cui hanno partecipato quest’anno. Gli assistenti di palazzo proibirono qualsiasi foto e si diedero anche da fare per organizzare una posizione seduta per i Sussex, lontano dai reali anziani.

Sei d’accordo anche con Angela?

LEGGI ANCHE: Netflix vuole “molto di più per i loro soldi” da Harry e Meghan, un affare da $ 100 milioni “altamente improbabile” da rinnovare

Il post Meghan e Harry non hanno più contenuti per Netflix dopo l’intervista a Oprah Winfrey? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.