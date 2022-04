Me Time data di uscita, cast, sinossi e altro ancora

Un nuovo film commedia intitolato Io tempo arriverà su Netflix ad agosto e abbiamo creato una guida di tutto ciò che devi sapere sull’imminente nuova versione di seguito!

Io tempo è una commedia con Kevin Hart e Mark Wahlberg. John Hamburg ha scritto e diretto il film. Potresti conoscere Amburgo per il suo lavoro sulle commedie Piccoli Focker, Perché lui? e Ti amo uomo. Hartbeat Productions (di proprietà di Kevin Hart) ha prodotto il film con Hart, Amburgo e Bryan Smiley ha firmato come produttori esecutivi.

La produzione è iniziata nell’agosto 2021 e si è conclusa nell’ottobre dello stesso anno. Ora Netflix ha appena annunciato la data di uscita ufficiale.

Di seguito, abbiamo condiviso la data di uscita e molto altro!

Me Time data di uscita

Segna i tuoi calendari e cancella i tuoi programmi perché il film comico farà il suo sbarco su Netflix venerdì 26 agosto 2022. Puoi aspettarti che cadrà alle 00:00 ora del Pacifico, che sono le 3:00 ora orientale. Se vivi nel Midwest, aspettati che il film uscirà alle 2:00 ora centrale.

Me Time cast

Kevin Hart guida il cast nel ruolo del protagonista, Sonny. Mark Wahlberg interpreta il vecchio migliore amico di Hart nel film e Regina Hall interpreta la moglie di Hart. I nomi dei personaggi di Wahlberg e Hall non sono stati divulgati.

Ecco l’elenco del cast principale tramite IMDb in basso:

Kevin Hart nel ruolo di Sonny

Mark Wahlberg

Sala Regina

Tahj Mowry nel ruolo di Kabir

Carlo Rota come Alberto

Jimmy O.Yang

Luis Gerardo Méndez

Ci sono molti altri attori che fanno parte del cast che non abbiamo incluso. Puoi controllare l’elenco completo del cast sulla pagina IMDb ufficiale del film.

Sinossi di Me Time

La storia segue Sonny, un padre che non ha tempo libero per sé da anni. Ma all’improvviso, la moglie di Sonny porta con sé i bambini e lui ha un weekend gratis. Mentre sua moglie e i suoi figli sono via, Sonny decide di contattare il suo vecchio amico e i due si imbarcano in un’avventura selvaggia che non dimenticheranno mai.

Ecco il logline tramite Deadline di seguito:

Quando un padre casalingo si ritrova con un po’ di “tempo per me” per la prima volta da anni mentre sua moglie e i suoi figli sono via, si riconnette con il suo ex migliore amico per un weekend selvaggio che quasi sconvolge la sua vita.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Io tempo!