Maya Hawke “adorerebbe” vedere Eddie tornare come un fantasma nella quinta stagione di Stranger Things

Cose più strane la stagione 4 è disponibile per lo streaming su Netflix. Ora che la maggior parte delle persone ha già visto l’esplosiva quarta stagione, stanno cercando nuove informazioni sull’imminente Cose più strane stagione 5. In realtà, molte persone hanno avuto le proprie idee su ciò che pensano potrebbe accadere nella quinta e ultima stagione, e molte delle teorie dei fan non sono inverosimili. Maya Hawke, che interpreta Robin Buckley nella serie di fantascienza, ha persino discusso di ciò che spera di vedere nella quinta puntata e coinvolge il personaggio preferito dai fan Eddie Munson (Joseph Quinn).

Spoiler avanti da Cose più strane stagione 4 volume 2!

C’è stato così tanto che è successo Cose più strane stagione 4, ma niente di male quanto guardare Eddie Munson sacrificarsi per aiutare il resto della serie Cose più strane la banda sconfigge Vecna ​​nel finale di stagione. Gli spettatori speravano che il rocker metallaro sarebbe sopravvissuto in qualche modo all’attacco dei Demobats, ma purtroppo non era così.

Tuttavia, i fan nutrono la speranza che Eddie possa tornare Cose più strane stagione 5 in qualche modo. Una teoria dei fan che stava girando di recente riguardava il ritorno di Eddie come vampiro nella quinta stagione. Un’altra teoria dei fan riguardava il viaggio nel tempo, in cui Dustin sarebbe tornato indietro nel tempo per cercare di salvare Eddie. L’attore dietro il personaggio, Joseph Quinn, ha persino escogitato un modo per vedere il ritorno di Eddie. Quinn ha parlato con Radio Times e ha detto che forse Eddie potrebbe essere un frutto dell’immaginazione di Dustin.

Ora, Maya Hawke ha espresso in una nuova intervista che le piacerebbe vedere il ritorno di Eddie come un fantasma Cose più strane stagione 5.

Maya Hawke vorrebbe vedere Eddie tornare come un fantasma nella quinta stagione di Stranger Things

Maya Hawke ha parlato con NME e ha espresso i suoi sentimenti per la morte di Eddie e che le sarebbe piaciuto vederlo tornare nella quinta stagione. Innanzitutto, Hawke parla di come simpatizza con i fan che vogliono vedere il ritorno di Eddie. Ma parla anche di come lo show non possa continuare a uccidere i personaggi e poi riportarli indietro perché ciò alla fine diventerebbe fastidioso per i fan.

Tuttavia, se Eddie dovesse tornare, Hawke spera che i Duffer Brothers possano trovare un modo per riportarlo indietro come un fantasma solo perché pensa che Joseph Quinn sia un grande attore ed è così divertente averlo sul set. Dice a NME che girare la prossima stagione senza di lui sarà come “perdere uno strano arto”. Voglio dire, nella serie di fantascienza sono successe cose strane. Quindi, il ritorno di Eddie come fantasma potrebbe sicuramente essere una possibilità. Ma, ovviamente, dipende tutto dai fratelli Duffer.

Nell’intervista, Hawke parla anche di cosa vorrebbe vedere per il suo personaggio Cose più strane stagione 5. Hawke dice che le piacerebbe vedere Robin baciare qualcuno che le piace nella quinta stagione. Hawke potrebbe parlare di Vickie (Amybeth McNulty)? Immagino che lo scopriremo nella prossima quinta stagione.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Cose più strane stagione 5!