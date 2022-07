Max e Lucas finiscono insieme nella stagione 4 di Stranger Things?

Cose più strane il volume 2 della stagione 4 è stato presentato in anteprima il 1 luglio e ha concluso la stagione più grande e discussa della serie Netflix di successo.

Il finale di stagione di grandi dimensioni ha portato anche alcuni importanti cambiamenti per tutti i nostri residenti preferiti di Hawkins mentre hanno combattuto Vecna ​​un’ultima volta (per ora). Alcuni personaggi hanno avuto alcune chiamate ravvicinate, altri non ce l’hanno fatta e altri hanno affrontato alcuni sviluppi relazionali.

In Cose più strane stagione 4 vol. 1, Max e Lucas hanno continuato a essere eliminati all’indomani della stagione 3. Tuttavia, gli ex hanno iniziato a uscire di nuovo quando il loro prossimo colpo con l’Upside Down li ha riuniti.

Ma Max e Lucas finalmente tornano insieme negli ultimi due episodi della stagione? Ecco cosa è successo con una delle coppie centrali della serie.

Attenzione: Spoiler da Cose più strane stagione 4 avanti!

Max e Lucas torneranno insieme nel volume 2 della stagione 4 di Stranger Things?

Tecnicamente, lo stato della relazione tra Max e Lucas è lasciato intenzionalmente ambiguo entro la fine del Cose più strane stagione 4. In vista della battaglia finale con Vecna, Max e Lucas continuano ad avvicinarsi sempre di più per riaccendere la loro fiamma.

Lucas si unisce a Max per la sua fase di combattimento con Vecna, che prevede che Max venga rilevato ancora una volta da Vecna. Sfortunatamente, Max quasi muore quando le cose vanno male, ma Undici interviene per aiutare a salvare la sua amica dall’essere la prossima vittima di Vecna.

Anche se Max rimane in coma alla fine del finale di stagione, Lucas rimane al suo fianco in ospedale. Cose più strane non ha confermato ufficialmente se torneranno insieme, ma possiamo presumere che le cose stiano andando nella giusta direzione per la stagione 5.

Resta sintonizzato per saperne di più Cose più strane notizie, aggiornamenti e spoiler da Netflix Life e guarda Cose più strane stagione 4 vol. 2 ora su Netflix!