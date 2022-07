Max è cieco nella quarta stagione di Stranger Things?

**Attenzione – Spoiler avanti per Stranger Things**

Cose più strane i fan di tutto il mondo ora conoscono l’esito della battaglia più dura della banda con The Upside Down.

Mentre molti temevano un numero elevato di vittime durante gli ultimi due episodi della stagione 4, molti sono rimasti scioccati nel vedere alcuni personaggi lasciati sfregiati in altri modi, con molti che si chiedevano se Max Mayfield fosse rimasto accecato.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, un film horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrazione ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

Stranger Things 4 | Volume 2 Rimorchio | Netflix BridTV 10556 Stranger Things 4 | Volume 2 Rimorchio | Netflix https://i.ytimg.com/vi/sBEvEcpnG7k/hqdefault.jpg 1037402 1037402 centro 13872

Max è cieco in Stranger Things?

Sì, nonostante Eleven sia riuscita a salvarle la vita all’ultimo momento, Max è stato accecato da Vecna ​​prima che morisse per circa un minuto, come spiegò in seguito Lucas.

Oltre ad essere stato accecato da Vecna ​​durante il suo possesso, il cattivo ha anche rotto entrambe le gambe di Max e una delle sue braccia mentre 001 mirava a completare il suo rituale di tortura.

La seconda parte della stagione 4 ha lasciato in sospeso il destino di Max poiché attualmente è in coma, ma se si sveglia nella quinta stagione, è probabile che rimarrà cieca.