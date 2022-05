Maverick con Tom Cruise su Netflix?

C’è un buffet di clamore circostante Top Gun: Maverick rendendolo un calvario imperdibile per i fan, ma gli abbonati Netflix sono tra i fortunati che potranno vivere questa elettrizzante corsa di un sequel? Continua a leggere per scoprire questo e altro.

Tom Cruise è tornato nei panni di uno dei suoi personaggi cinematografici più amati, Maverick, nell’attesissimo sequel del film del 1986 Top Gun. L’attesissimo seguito è diretto da Joseph Kosinski, noto per il suo lavoro Tron: Eredità, Oblioe il prossimo film Netflix Testa di ragno. Il film è dedicato al compianto regista Tony Scott che ha diretto il film originale.

Cruise riprende il ruolo di Pete Mitchell, che per più di trent’anni ha evitato promozioni che lo avrebbero messo a terra e sta vivendo il periodo della sua vita come pilota collaudatore coraggioso. Ma deve affrontare il suo passato quando gli viene affidato il compito di addestrare una nuova classe di piloti per una missione che richiederà il massimo sacrificio.

Finora, il film ha ottenuto una colonna sonora di Rotten Tomatoes quasi perfetta, il plauso universale e una standing ovation di cinque minuti dopo che il film è stato proiettato al Festival di Cannes. Insieme a Cruise, nel film ben accolto c’è anche una formazione stellare di volti nuovi e familiari per Top Gun fan, tra cui Val Kilmer, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris e Monica Barbaro.

Top Gun: Maverick è disponibile su Netflix?

Il tanto atteso Top Gun il sequel ha ricevuto molto clamore e lodi fin dall’inizio, rendendolo un orologio ideale per gli abbonati sullo streamer. Ma Tom Cruise non avrebbe permesso al sequel di andare in streaming, e dovrebbe essere noto In alto: Pistola: Anticonformista non è disponibile su Netflix, e al momento non si sa se cambierà mai.

Ma Netflix ha molti altri titoli d’azione militari pronti per lo streaming in questo momento! Gli abbonati che cercano un’esperienza esaltante e ad alto numero di ottani non dovrebbero dormire su ciò che lo streamer ha nel suo arsenale, comprese le attività ben curate Estrazione, Granchio Nero, La Vecchia Guardia, Mosul e 6 Sottoterra.

Dove puoi trasmettere in streaming Top Gun: Maverick

C’è solo un luogo in cui i fan possono catturare l’acclamato dalla critica Top Gun sequel interpretato dallo stesso Tom Cruise. Top Gun: Maverick uscirà nei cinema il 27 maggio 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: