Matthew Modine usa la copertina dell’album di Harry Styles per presentare i suoi 2 centesimi sul meme “You are like Papa”

Cose più strane il cast e la troupe sono sempre stati un magazzino di divertimento e allegria. Tra tutti, il dottor Brenner, alias “Papà”, sta andando in crisi per i recenti meme e tweet su un monologo nello show. In un tweet che ha commosso i fan con l’isteria, il nostro amato Matthew Modine sembra perplesso davanti a un’immagine photoshoppata con gli stili di Harry. Lascia che ti mostriamo cos’era!

Matthew Modine è andato su Twitter, mostrando che sta impazzendo come i fan

I fan lo hanno portato a un livello completamente diverso mettendo Matthew e Harry Styles nella stessa foto. Hanno photoshoppato Matthew nel suo gesto standard nei meme che avresti trovato condivisi sull’account Instagram dell’attore insieme a Harry Styles, che sembra confuso come il Cose più strane l’attore sente, come espresso nel tweet.

Sei come papà – è così confuso per me. pic.twitter.com/4Pu0UoYQ0g — Matthew Modine (@MatthewModine) 6 agosto 2022

Questa modifica crossover sembra inestimabile quanto le copertine degli album di Harry. Si spera che il cantante dia un’occhiata e condivida la sua opinione sullo stesso. Non solo, i fan avevano precedentemente photoshoppato Matthew nei panni dei Beatles, Deadpool, I Puffi e persino Jack Dawson che tiene Kate Winslet nell’epica scena del Titanic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Modine (@matthewmodine)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Modine (@matthewmodine)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Modine (@matthewmodine)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Modine (@matthewmodine)

Il meme proviene dal 4° episodio della seconda stagione di Cose più strane. Queste furono le parole di Undici quando affrontò Hopper e quasi distrusse la loggia. Il litigio ha provocato una situazione accesa tra i due. In un impeto di rabbia, undici frustrato ha urlato a Hopper dicendo che era esattamente come papà, che la teneva con i piedi per terra 24 × 7 e non le avrebbe permesso di varcare la soglia della casa (laboratorio).

LEGGI ANCHE: Cose più strane‘ Matthew Modine cita la leggendaria storia di Buddha nel tentativo di elaborare la logica di papà

Con le modifiche dei fan che sfuggono di mano, papà sembra confuso nel tenere il passo con la tendenza

Il dialogo di Eleven è ora diventato materiale per meme nonostante la gravità della questione. I memer sui social media hanno invaso le piattaforme con lo stesso meme, che ha raggiunto Matthew qualche tempo fa. Ma la star non ottiene l’umorismo dato il gergo di Internet dell’era della Gen Z che ha attaccato la parola papà con qualcosa di provocatorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Modine (@matthewmodine)

Il suo feed di Instagram è pieno di contenuti di meme così esilaranti. I fan si sono rotolati sul pavimento ridendo di una sua foto photoshoppata con la famiglia reale britannica sulla sua bacheca di Instagram. Speriamo che Modine continui a intrattenerci tutti condividendo fanart più esilaranti sui suoi social media. Nel frattempo, cattura tutte le scene di questo attore Cose più stranein streaming su Netflix.

Il post Matthew Modine usa la copertina dell’album di Harry Styles per presentare i suoi 2 centesimi sul meme “You are like Papa” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.