Matthew Modine di Stranger Things cita la leggendaria storia di Buddha nel tentativo di elaborare la logica di papà

A parte la banda di Hawkins, l’unico personaggio che è stato costante con noi in ogni stagione fino a Cose più strane 4, è il dottor Brenner, alias “Papa” (Matthew Modine). Sebbene il suo personaggio sia pieno di ambiguità e gli spettatori lo odino con una passione ardente, conosciamo le sue intenzioni veramente genuine per Eleven solo nell’ottavo episodio della stagione 4. È cambiato drasticamente da un antagonista principale a un vero eroe per aver preso i proiettili di Eleven su se stesso e riavere i suoi poteri. Le persone hanno ispirazioni distintive a cui guardano e seguono le loro ideologie. Anche ‘papà’ ne aveva uno. Ecco cos’era.

Matthew Modine trae i principi di Buddha per spiegare il suo carattere

In una recente intervista con Vulture, Matthew ha parlato della sua parte nello spettacolo e delle virtù sottostanti che hanno contribuito a costruire “Papa”. Prende riferimenti dal “Siddharta” di Hermann Hesse e parla di Buddha. Crede che i poteri che sono conferiti in noi siano veramente nostri. Dobbiamo solo esplorarlo e canalizzarlo per fare del bene. Per non causare danni, ma per aiutare tutta l’umanità.

Dice che Buddha ha cercato l’illuminazione solo dopo essersi rassegnato al suo destino in modo completo, indipendente, senza il costo di un altro essere umano. È esattamente così che funzionano le cose. Il potere, la forza, il potere supremo che tendiamo sempre a trovare negli altri risiede spesso in noi. E questa è l’ideologia in cui credeva papà. Questa è la lezione che stava cercando di insegnare a Undici, per tutto il tempo, fino al suo ultimo respiro.

Come l’inseguimento di papà ha aiutato El a recuperare i suoi poteri

Tutti i farmaci, i trattamenti agonizzanti e gli esperimenti scientifici che stava eseguendo su Eleven sin dall’infanzia erano solo per far emergere la propria forza e capacità. Quello che pensavamo fosse un tormento era in realtà allenare El per accentuare il suo vero potenziale e farle capire di cosa era capace. Le stava impartendo la lezione su come conservare la sua energia e dirigerla tutta per combattere il male più grande. Per rendere giustizia alle vite dei residenti della township di Hawkins ed essere la svolta che è sempre stata.

Le insegnò che i suoi poteri non erano nelle persone che amava, ma li aveva dentro di sé. Ha interpretato il ruolo di un vero genitore che è sempre stato dalla parte di sua figlia sin dall’inizio, anche se non siamo riusciti a capirlo. Dall’essere tenero a volte all’essere severo come un sonetto, non potevamo davvero renderci conto che voleva sempre il benessere di sua figlia. Anche dopo tutto, il male non resta impunito. Sebbene El si renda conto dell’amore e dell’affetto di suo padre, tira fuori un duro colpo Mossa del Brennero alla fine e lo lascia imperdonato, a morte.

