Matilda su Netflix: data di uscita, cast, sinossi, teaser e altro ancora

Un adattamento cinematografico dell’amato personaggio di Roald Dahl Matilda arriverà su Netflix a dicembre, lo streamer ha annunciato nel 2021. Ma cosa sappiamo veramente del film finora?

La versione del West End di Matilde racconta la storia di una ragazza straordinaria che, armata di una “mente acuta e di una vivida immaginazione, osa prendere posizione per cambiare la sua storia con risultati miracolosi”.

Basato sul libro dell’amato romanziere britannico Roald Dahl, il musical ha vinto 47 premi internazionali e ora un adattamento cinematografico è in arrivo su Netflix.

Quando arriverà Matilda su Netflix?

Netflix ha annunciato nel 2021 che un adattamento cinematografico di Matilde entrerà a far parte della sua vasta biblioteca a dicembre 2022, ma quando esattamente?

Ebbene, secondo Digital Spy, questa nuova versione cinematografica del romanzo classico uscirà per la prima volta nel Regno Unito il 2 dicembre 2022, nei cinema locali e, come per altre regioni, l’adattamento musicale sarà disponibile su Netflix “lo stesso mese. “

Il 30 agosto, Netflix ha annunciato che il film musicale uscirà domenica 25 dicembre 2022. Tuttavia, uscirà in alcune sale americane selezionate a partire dal 9 dicembre.

Chi c’è nel cast di Matilda su Netflix?

Secondo IMDb, il cast di Netflix Matilde include Alisha Weir come Matilda, Emma Thompson come Miss Trunchbull, Lashana Lynch come Miss Honey, Stephen Graham e Andrea Riseborough come i genitori di Matilda Mr. e Mrs. Wormwood, e Sindhu Vee come bibliotecaria Mrs. Phelps.

IMDb ha anche elencato i seguenti attori nei ruoli del film:

Lauren Alexandra come “L’acrobata”

Carl Spencer nel ruolo di “Magnus l’escapologista”

Louis Martin come “genitore miracoloso”

Jemma Geanaus come “genitore miracoloso”

E Antwan Eilish come “Bambino in biblioteca”

Matilda sulla sinossi di Netflix

Il media center di Netflix ci ha fornito una breve sinossi del film e, sebbene non dica molto sulla trama, fornisce ai lettori alcune informazioni sul film. Si legge:

“Un adattamento del musical vincitore del premio Tony e Olivier. Matilde racconta la storia di una ragazza straordinaria che, armata di una mente acuta e di una vivida immaginazione, osa prendere posizione per cambiare la sua storia con risultati miracolosi.

foto di Matilde

Dai un’occhiata a queste foto di produzione del film musicale qui sotto!

Anticipo Matilde

Il 15 giugno, Netflix ha rilasciato un teaser per il film musicale.

Esiste un trailer per Matilda di Netflix?

La risposta breve è no, al momento non esiste un trailer ufficiale per la versione di Netflix, ma ce ne sono molti divertenti creati dai fan che puoi dare un’occhiata su YouTube nel frattempo. Siamo sicuri che quando ci avvicineremo all’uscita del film, verrà fornito un trailer.

