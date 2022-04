Dopo il successo a sorpresa di 365 Days del 2020, Netflix si è affrettato a dare il via libera a un sequel del thriller pieno di vapore e nell’aprile 2022 è finalmente arrivato il film successivo.

365 giorni: questo giorno è ricco di ancora più colpi di scena per Laura e il boss della mafia Massimo, poiché la loro relazione è messa alla prova da diversi nuovi arrivati.

Una scena, in particolare, ha fatto parlare i fan mentre Laura vede chi crede essere Massimo che la tradisce, ma l’incidente ha lasciato gli spettatori a chiedersi se il boss della mafia ha davvero un fratello gemello segreto.

*ATTENZIONE: Spoiler in anticipo per 365 giorni: questo giorno*

Laura vede Massimo sosia in 365 Days: This Day

Mentre si trova a un ballo glamour che si avvicina a metà del sequel, Laura vede chi crede essere Massimo che si allontana di soppiatto con la sua ex amante, Anna.

Li segue e sorprende la coppia mentre fa sesso insieme ed è chiaramente sconvolta da ciò che ha visto.

Sentendosi tradita da Massimo, Laura lascia la festa con Nacho, un giardiniere a cui è cresciuta vicino, e la coppia si reca a casa di suo padre in Spagna, dove la loro relazione continua a svilupparsi.

Netflix

Massimo ha un fratello gemello in 365 Days 2: This Day?

Sì, Massimo ha davvero un fratello gemello in 365 Days: This Day.

Il fratello segreto è Adriano e nonostante sia nato solo 10 minuti dopo Massimo è considerato il più piccolo della cucciolata della famiglia Torricelli.

A causa della loro gelida relazione, Massimo non aveva mai menzionato Adriano a Laura, motivo per cui credeva che fosse Massimo a letto con Anna.

Adriano è geloso del fratello separato e del potere, della ricchezza e del successo di cui aveva goduto.

Ne vuole un pezzo per sé e ha collaborato con il rivale di Massimo, Don Fernando Matos, per cacciare suo fratello e conquistare il suo impero criminale.

Adriano era sempre stato geloso della ricchezza e del potere che Massimo aveva accumulato e aveva complottato con Anna – che era stata anche disprezzata quando Massimo aveva scelto Laura – per rovesciarlo e impadronirsi del suo impero criminale.

Netflix

L’attore Michele Morrone ha un fratello nella vita reale?

No, Michele Morrone non ha un fratello gemello nella vita reale.

Invece, Michele è il più giovane di quattro fratelli con lui che ha tre sorelle maggiori.

Dato che non ha un gemello nella vita reale, Michele interpreta sia Massimo che Adriano in 365 Days: This Day.

I fan sono in grado di distinguere i due personaggi dai loro capelli, poiché i capelli lisci all’indietro di Massimo differiscono dal ciuffo disordinato che vediamo su Adriano.

Netflix

365 giorni: questo giorno è disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 27 aprile 2022.

