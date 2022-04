Massimo e Laura tornano insieme?

365 giorni: questo giorno è ora in streaming su Netflix! L’attesissimo sequel del thriller erotico polacco del 2020 è appena arrivato sul servizio di streaming e i fan hanno già visto il film abbastanza da arrivare al primo posto nella Top 10 di Netflix.

Spoiler avanti per 365 giorni: questo giorno

Nel seguito, il rapporto tra Laura (Anna-Maria Sieklucka) e Massimo (Michele Morrone) viene messo a dura prova. I due finalmente si sposano e sembrano essere molto felici insieme, fino a quando le crepe iniziano a farsi vedere nella loro relazione. Laura si stanca rapidamente di essere una tipica casalinga e trova noiose le buffonate di controllo di Massimo.

Le cose si complicano quando Laura incontra Nacho (Simone Susinna), presumibilmente un giardiniere assunto con cui Laura instaura una connessione immediata. Naturalmente, ci sono molti colpi di scena durante il film.

Sia che tu non stia guardando il film o che tu sia solo pronto a scoprire cosa è successo, stiamo rispondendo a tutte le più grandi domande sulla trama qui sotto.

365 Days: This Day spoiler: Laura si unisce a Nacho?

Mi dispiace per i fan di Massimo/Laura, ma dopo aver visto Massimo dormire con la sua ex, Anna, Laura fugge e corre dritta tra le braccia in attesa di Nacho. Nacho la porta via in una casa romantica in Grecia di proprietà di suo padre. Ma non tutto è come sembra!

365 Days: This Day spoiler: Massimo ha tradito Laura?

Scopriamo poi che Massimo lo ha fatto non tradisci Laura. In realtà è stato il suo malvagio fratello gemello Adriano (interpretato anche da Morrone) che sta tramando con Anna e… senti questo, il padre di Nacho!

365 giorni: questo giorno spoiler: chi è Nacho?

La seconda svolta (beh, una specie di svolta, la maggior parte delle persone probabilmente lo sapeva dai libri o anche dalla sinossi della trama) è che Nacho non è solo un giardiniere assunto per lavorare per Massimo. In realtà è Macelo “Nacho” Matos, figlio di un potente boss mafioso, Don Fernando Matos. La famiglia Matos è l’ennesimo rivale di Massimo e della sua azienda di famiglia.

Il piano originale prevedeva che Nacho rapisse Laura, ma non è stato necessario. Nacho presumibilmente finisce per provare dei veri sentimenti per lei poiché i due si incontrano mentre sono via. Quando Laura scopre la verità, è l’ultima goccia.

Scopriamo che il padre di Nacho vuole che Massimo faccia di Adriano il capo della sua famiglia mafiosa perché Don Matos sa che è molto più facile controllare Adriano. Confermano anche che c’erano loro dietro l’attentato alla vita di Laura alla fine del primo film e doveva essere un avvertimento, che Massimo ha ignorato.

Nacho porta Laura a un incontro con la sua famiglia, ma viene rapita dalla persona sbagliata e finisce nelle mani di Adriano e Anna.

365 Days: Questo giorno spoiler: Laura è davvero morta?

Il secondo film si conclude in modo simile al primo, con il destino di Laura in bilico. Una drammatica sparatoria tra Massimo, Adriano, Anna e Nacho mette in gioco le vite di Anna, Adriano e Laura. Tutti e tre vengono colpiti e cadono a terra. Massimo culla immediatamente il corpo caduto di Laura e il film finisce lì.

È altamente dubbio che Laura sia morta poiché è in arrivo un terzo film e lei non muore nei libri. Detto questo, i film si stanno allontanando dal materiale originale. Eppure ne dubito. Sarà interessante vedere se Anna e/o Adriano sopravvivono dato che erano i principali antagonisti in questo film. Se sopravvivono, torneranno a nuocere ulteriormente a Laura e Massimo?

La mia teoria è che Laura sopravviva e perda la memoria. Quindi Massimo e Nacho devono competere per il suo amore nel terzo film. Voglio dire, hanno già tirato fuori la svolta del “fratello gemello malvagio” perché non un altro famoso tropo della soap opera?

365 Days: This Day spoiler: Massimo e Laura tornano insieme?

Sfortunatamente per i fan che fanno il tifo disperato per questa coppia, Massimo e Laura non trovano la via del ritorno l’uno dall’altra in questo film. Voglio dire, non proprio. Ma almeno alla fine del film, Laura scopre che Massimo non l’ha tradita e Massimo scopre anche che Laura ha perso il loro bambino non ancora nato (come poteva Adriano nemmeno questo?). Quindi, se sopravvive e ricorda tutto, la coppia ha molto di cui discutere.

Flusso 365 giorni: questo giorno su Netflix ora.