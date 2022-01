Massacro della motosega in Texas: cosa sappiamo finora

Hollywood sta producendo una miriade di riavvii, sequel e remake di vecchi film popolari. Uno dei recenti grandi pesci in questo oceano è Il massacro della motosega nel texas, che sarà presentato in anteprima su Netflix il 18 febbraio 2022. Gli spettatori hanno potuto dare un’occhiata al nuovo film a dicembre, quando è stato rilasciato il primo trailer del film. Significativamente, questo film sarà il sequel diretto dell’originale di successo Il massacro della motosega nel texas di Tobe Hooper nel 1974. Inoltre, il nuovo film diretto da David Blue Garcia offre una scia nostalgica in termini di cast. Diamo uno sguardo a ciò che sappiamo finora sull’imminente sequel dell’originale.

Texas Chainsaw Massacre: sarà diverso dagli altri film del franchise?

Dopo l’inaspettato successo dello snervante classico del 1974 di Tobe Hooper, Il massacro della motosega nel texas. Il cattivo, Leatherface, è apparso in molti film nel corso degli anni. Tuttavia, la maggior parte dei sequel sembrava semplicemente un remake e non è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico. In precedenza, è stato rivelato che il nuovo film non sarà basato sulla premessa dei sette film del franchise. Significativamente, renderebbe omaggio al film originale.

Fede Alvarez è lo sceneggiatore del film in uscita. I suoi lavori precedenti includono la regia del famigerato riavvio di Evil Dead nel 2013. Alvarez ha parlato del nuovo Il massacro della motosega nel texas in un’intervista a Entertainment Weekly.

“Penso che il primo film abbia davvero colpito i nervi quando ha interpretato lo scontro culturale tra la campagna e la città. Negli anni ’70 gli hippy rappresentavano i giovani della città. Questa volta, sono più come i millennial hipster di Austin che sono molto intraprendenti e sognano di allontanarsi dalla città e tornare in campagna. Stanno cercando di gentrificare le piccole città americane – e diciamo solo che incontrano qualche respingimento “. disse il 43enne.

Ha inoltre aggiunto, “La nostra opinione era che questo ragazzo probabilmente è scomparso dopo tutto quello che ha fatto. Sai, come si cattura un ragazzo che ha una maschera? Una volta che si toglie la maschera e scappa via, è molto facile per lui nascondersi da qualche parte. Questa storia la riprenderà molti, molti anni dopo la storia originale. È rimasto nascosto per molto, molto tempo, cercando di essere una brava persona. Queste persone che arrivano in questa città risveglieranno il gigante”.

La nuova uscita del trailer

All’inizio di questa settimana, NetflixGeeked ha condiviso su Instagram il nuovo poster del film accompagnato da una terrificante didascalia, “Questo febbraio, il volto della follia ritorna.” Inoltre, hanno aggiunto l’eccitante notizia di un nuovo trailer in arrivo lunedì 31 gennaio 2022. Dai un’occhiata al post:

Non sono state condivise informazioni aggiuntive su ciò che il nuovo trailer potrebbe contenere. Significativamente, il nuovo poster ritrae uno sguardo inquietante a Leatherface in piedi sotto il sole in un campo di girasoli morti.

Cast di ritorno dal successo originale

Per aggiungere altri aspetti positivi al tavolo, il nuovo film conterrà due dei cast originali. Gli spettatori assisteranno alla versione precedente dell’unica sopravvissuta del film originale, Sally Hardesty, interpretata da Olwen Fouere. Inoltre, il narratore di apertura del film originale, John Larroquette, tornerà a prestare la sua voce.

La narrazione di John è stato uno dei momenti chiave del film originale. All’inizio del film, la storia è bollata come un vero crimine. Tuttavia, era solo vagamente basato sui crimini di Ed Gein.

In un’intervista con Variety, il regista del film, David Blue Garcia, condivide l’importanza del casting di Larroquette. Garcia ha spiegato, “Sembrava importante onorare l’originale ‘TCM’ in ogni occasione”.- “La voce di John è iconica nell’apertura originale e abbiamo pensato che avrebbe aiutato a stabilire il tono perfetto nella nostra introduzione. È anche un modo sottile per far sapere ai fan che sono in buone mani”.

Il nuovo Il massacro della motosega nel texas sembra essere coinvolgente e promettente. I fan dell’originale si divertiranno sicuramente in streaming il nuovo film. Sei eccitato per il trailer di domani?

