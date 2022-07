Chi compare nel cast della seconda stagione di Masaba Masaba e come hanno reagito i critici al ritorno del dramma biografico di Netflix?

Probabilmente uno dei drop più attesi di questa settimana è stato il dramma biografico di ritorno, Masaba Masaba.

Con Masaba e Neena Gupta, la serie è stata originariamente presentata in anteprima nell’agosto 2020 con una favolosa accoglienza globale, ma chi altro è presente nel cast e le recensioni della critica hanno mantenuto lo slancio per la seconda stagione di Masaba Masaba?

Cast della seconda stagione di Masaba Masaba

Naturalmente, i due personaggi principali di Masaba Masaba sono la coppia madre-figlia Masaba e Neena Gupta.

Masaba Gupta è un’attrice e stilista di 32 anni di Nuova Delhi. Oltre alla sua compagnia di grande successo House of Masaba, è apparsa anche nella serie Supermodel of the Year 2019 di MTV e Modern Love: Mumbai di Netflix 2022.

Accanto a Masaba c’è sua madre, Neena Gupta; un leggendario nome familiare in India che è apparso in innumerevoli serie televisive e film ad alto budget. Le esibizioni più famose del 63enne sono state probabilmente in Badhaai Ho (2018), Panchayat (2020-22), Sandeep Aur Pinky Faraar (2021) e Gandhi (1982).

L’elenco completo del cast per Masaba Masaba stagione 2 include:

Neil Bhoopalam nel ruolo di Dhairya Rana

Rytasha Rathore come Gia

Kusha Kapila nel ruolo di Nicole

Barkha Singh nel ruolo di Aisha Mehrauli

Armaan Khera come Fateh

Kareema Barry nel ruolo di Qayanaat

Ram Kapoor nel ruolo di Shekhar Mirza

Nayan Shukla nel ruolo di Gehna

Ci sono anche diversi cameo degni di nota nella seconda stagione del dramma biografico di successo, tra cui Kartik Aaryan (nel ruolo del Dr. K). Neelam Kothari (come se stessa), Milind Soman (come se stesso) e Bappi Lahiri (come se stesso).

Come è stata valutata la stagione 2 dai fan?

La seconda stagione di Masaba Masaba è stata disponibile per lo streaming in tutto il mondo su Netflix solo per poche ore, ma la serie sembra aver mantenuto la sua eccellente reputazione stabilita nella prima stagione del 2020.

Tuttavia, le recensioni della critica sono state decisamente contrastanti, con punteggi di 6,7/10 e 3/5 visti rispettivamente su IMDB e The Times of India.

L’Indian Express ha assegnato a Masaba Masaba la seconda stagione una valutazione di 2/5, sottolineando come “Con effetti sonori economici in stile David Dhawan e una storia Dharma-lite, la seconda stagione dello spettacolo un tempo promettente di Netflix – con Masaba Gupta e Neena Gupta – si sente decisamente fuori moda.“

“La sindrome della seconda stagione colpisce ancora. E la vittima di questa settimana è Masaba Masaba, la commedia drammatica un tempo sorprendentemente vivace che ha ottenuto un raro rinnovo da Netflix India dopo il debutto nel 2020. Il successo dello show è raddoppiato come un promemoria particolarmente forte, anche se non memorabile, che lo streamer dovrebbe invece concentrarsi su storie più piccole di inseguire le stelle”. – Rohan Naahar, tramite The Indian Express.

News18 ha valutato la seconda stagione con un 3,5/5, elogiando le performance di Masaba e Neena, ma anche notando come la serie richieda alcuni episodi per andare davvero avanti.

LeisureByte ha ottenuto un 4/5, “Ricca di divertimento, risate e alcuni momenti emotivi, la stagione 2 di Masaba Masaba è la serie perfetta da guardare se non sei dell’umore giusto per fare qualcosa questo fine settimana”.

“È riconoscibile, dolce e pieno di speranza ed è anche piuttosto romantico. La migliore, tuttavia, è la relazione di Neena e Masaba Gupta, in cui litigano costantemente tra loro ma alla fine trovano la loro strada. – Archi Sengupta, tramite LeisureByte.

Ultimamente ha ottenuto un deludente punteggio di 2/5 per la stagione 2 di Masaba Masaba, notando come “avrebbe potuto essere un ottimo seguito del suo predecessore di benessere. Ma finisce per essere solo una versione noiosa dell’originale”.

“In effetti, Masaba ha annunciato sul suo Instagram che i modelli House of Masaba presenti nella nuova stagione sarebbero stati disponibili per l’acquisto sul suo sito web nel momento in cui lo spettacolo uscirà su Netflix. Se trasformare il tuo show in una strategia promozionale autosufficiente non è l’arma migliore, allora qual è?” – Poulomi Das, tramite News9.

