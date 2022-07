Mary Mouser accenna a Sam’s Love Arc, dice che “ha un pesce più grande da friggere” nella quinta stagione di “Cobra Kai”

Una cosa che tutti dovremmo apprezzare sullo spin-off dell’originale Karate Kid serie di film, Cobra Kai, sono i diversi personaggi che hanno messo in gioco. Ambientato 34 anni dopo che Daniel LaRusso ha sconfitto Johnny Lawrence nell’All Valley Tournament del 1984, Cobra Kai è qui con le sue fantastiche mosse di karate e gli interessanti archi dei personaggi. Impariamo un’importante lezione di vita da ognuno di loro. Comprendiamo il significato della famiglia e della compagnia. Quindi, la serie è andata ben oltre la popolare rivalità di LaRusso e Lawrence pur rimanendo fedele alle sue radici, concentrandosi su personaggi come Samantha “Sam” LaRusso e la sua complicata vita amorosa.

Parlando della vita amorosa di Sam, Mary Mouser ha recentemente accennato a come si svolgerà la storia d’amore di Samantha prima della stagione 5 più attesa della serie. Samantha LaRusso è la figlia maggiore del Miagi Do sensei, Daniel LaRusso. Cobra Kai ha visto nascere una storia d’amore agrodolce tra lei e un altro personaggio di spicco della storia, Robby Keene, e una connessione altrettanto complicata con Miguel Diaz. Con Miguel ora in Messico e Robby in un arco di redenzione, dove la porterà il cuore di Sam? Sentiamo cosa ha da dire Mouser.

Mary Mouser ha parlato dell’arco amoroso di Sam nella quinta stagione di Cobra Kai

Mouser ha recentemente parlato con Deadline dell’arco narrativo del suo personaggio nella quinta stagione di questa serie strepitosa. Lei lo ha affermato le persone saranno più o meno felici di vedere cosa riserva il futuro per Samantha LaRusso. Secondo lei, Sam ha un’eredità familiare da difendere e “pesce molto più grande da friggere rispetto ai ragazzi al momento.” Ha inoltre detto, “La vita amorosa di Samantha è una delle cose che preferisco di più perché mi diverto così tanto a uscire con i miei amici sul set e posso chiamarlo lavoro. Penso che le persone saranno felici”.

Per il momento, dovremo aspettare 9 settembre 2022per portarci l’attesissima stagione di Cobra Kai. Solo allora potremo svelare qual è l’arco amoroso di Samantha e se riaccenderà la sua storia d’amore con Robby. Ci sono anche altri colpi di scena e questioni in sospeso che la prossima stagione dovrà disfare. Quindi, aspettiamo pazientemente che venga presentato in anteprima su Netflix per avere una risposta a tutto.

Sei eccitato per Cobra Kai stagione 5? Cosa ne pensi della vita amorosa di Sam? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

