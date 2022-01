Martin Henderson, che interpreta Jack Sheridan in “Virgin River”, ha condiviso un aggiornamento dalla stagione 4: quando aspettarsi l’uscita?

Una storia d’amore melodrammatica con intimità come nessun altro? Dai un’occhiata. Una città pittoresca con gente accogliente? Dai un’occhiata. Uno spettacolo con tanti colpi di scena e anche un po’ d’azione? Dai un’occhiata. fiume vergine è forse lo spettacolo che vorresti abbuffarti con la persona amata dopo o durante una cena romantica a lume di candela. E come Netflix ha annunciato la stagione 4 di fiume vergine, abbiamo questo pensiero ricorrente quando finalmente ci darà di nuovo quella piacevole sensazione di calore.

Nel caso non lo sapessi, fiume vergine è una bellissima serie di romanzi rosa di Robyn Carr e finemente messa insieme in una serie di Sue Tenney. Questo dramma romantico segue Melinda “Mel” Monroe, una donna saggia e infermiera che si trasferisce nella piccola città della California, fiume vergine. Lì spera di dimenticare la sua vecchia vita, che include la tragica morte di suo marito e ricominciare da capo. Invece, una nuova serie di colpi di scena e una storia d’amore come nessun altro l’aspetta.

Quando arriverà la stagione 4 di Virgin River su Netflix?

Netflix ha presentato in anteprima la prima stagione di questo dramma romantico agrodolce il 6 dicembre 2019. La seconda stagione ha debuttato il 27 novembre 2020 con 10 episodi. Inoltre, questa estetica da caloroso abbraccio ha portato la sua terza stagione sui nostri schermi attraverso il servizio di streaming il 9 luglio 2021. Anche la terza stagione ha avuto dieci episodi.

Inoltre, Netflix ha proclamato che le prossime due stagioni sono in fase di realizzazione, e ora sembra che riporterà l’accogliente storia d’amore nel caldo dell’estate 2022. E Martin Henderson potrebbe aver preso in giro qualcosa al riguardo.

Jack Sheridan ha già preso in giro che non è il padre dei gemelli? O è lui?

Con la fine della terza stagione, fiume vergine ci ha lasciato con molte domande e dubbi persistenti. Le più attese tra queste erano: Mel è incinta del figlio di Jack? Oppure, Catherine è incinta dei figli di Jack? Sembra confuso, giusto? Sì! E stavamo semplicemente aspettando di trovare le risposte nella quarta stagione.

Di recente, l’attore Martin Henderson ha condiviso un post in cui lo vediamo registrare una voce fuori campo con Mel in sottofondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martin Henderson (@martinhendersonofficial)

Purtroppo non ha risposto alle domande più attese e dovremo aspettare la prossima stagione. Ma la cosa buona è che ci ha indirettamente aggiornato sul fatto che la stagione 4 tornerà presto, forse anche prima dell’estate. Dal post, i fan sono entrati in uno stato di euforia e sono già pronti a guardare la nuova stagione, come possiamo prevedere dagli innumerevoli commenti.

Quindi, rispolvera la memoria delle ultime tre stagioni di fiume vergine trasmettendolo in streaming oggi, e preparati per una nuova stagione che riempirà la tua anima di alcol di serotonina. Inoltre, facci sapere nella sezione commenti, quali sono i tuoi pensieri sulla prossima stagione di questa storia d’amore melodrammatica.

