Marta Kauffman rivela i pregiudizi che ha dovuto affrontare durante la creazione di “Grace and Frankie” e “FRIENDS”

Marta Kauffman, nota per essere la migliore nel dare addio soddisfacenti, saluta Grazia e Frankie. Lo spettacolo andato in onda per 7 anni consecutivi insieme a 7 stagioni. Lo spettacolo è diventato il Netflix Original più longevo. Noto a tutti per uno dei programmi TV più visti, AMICI; Martha Kauffman in un’intervista a Salon Talksè stato chiesto cose diverse in merito Grace e Frankie fabbricazione. Durante l’intervista, ha parlato della durata originale dello spettacolo, della visione di Netflix dello spettacolo, di come sono nati gli attori, ecc. Tra questi argomenti c’era il pregiudizio che Grace e Frankie hanno dovuto affrontare, insieme agli altri spettacoli di Marta.

Marta ha rivelato il pregiudizio Grazia e Frankie e Amici affrontato

Grazia e Frankie è uno spettacolo su due anziane, interpretate rispettivamente da Fonda Jane e Lily Tomlin. La loro età all’inizio dello spettacolo era 77 e 75 rispettivamente. C’erano domande sulla credibilità di uno spettacolo con due donne anziane.

Fonda e Lily non avevano davvero alcuna esperienza di recitazione prima Grazia e Frankie ma loro Spettacoli nominati agli Emmy erano più che lodevoli. Il che, secondo Kauffman, ha aggiunto un ulteriore trionfo allo spettacolo e lo ha reso popolare tra tutte le generazioni e generi.

Marta ha detto che hanno affrontato lo stesso pregiudizio con AMICI. Allora, la domanda era: chi guarderebbe uno spettacolo con un mucchio di 20enni? Nonostante ciò, ha spinto i confini del pregiudizio. Ed entrambi gli spettacoli hanno ricevuto consensi e amore in tutto il mondo.

A proposito, Marta ha detto, “La mia teoria è che se hai personaggi con cui vuoi passare del tempo, a cui tieni, personaggi in cui sei coinvolto, le persone guarderanno”. Ha continuato dicendo che le persone non guardano Grazia e Frankie perché ci sono due donne anziane dentro, lo guardano perché vi trovano conforto. E li fa stare bene.

Com’è lo spettacolo?

Grazia e Frankie è uno spettacolo su due donne anziane che si odiano senza motivo. Sono rivali e vogliono sempre l’uno contro l’altro. Stava cambiando la vita scoprire che il loro i mariti sono innamorati l’uno dell’altro e vuoi sposarti.

Inizialmente scettica su come sarebbe decollato lo spettacolo, Marta ha fatto il grande passo ed è emersa virtuosa, poiché lo spettacolo ha ricevuto un incredibile punteggio di critica di Rotten Tomatoes e una base di fan fedele e diversificata.

Marta è nota per L’armadio di Veronica, Dream On e Jesse, che ha creato con il suo migliore amico di lunga data David Crane, che ha anche creato AMICI insieme a. Ha anche vinto una prima serata Premio Emmy nel 2002 per AMICI: serie comica eccezionale. Hai guardato Grazia e Frankie? Riesci a credere che lo spettacolo quasi non ce l’ha fatta?

Il post Marta Kauffman rivela i pregiudizi che ha dovuto affrontare durante la creazione di “Grace and Frankie” e “FRIENDS” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.