Mark Ruffalo è in The Umbrella Academy? Alfonso confusione spiegato

Da quando è arrivato su Netflix nel 2019, The Umbrella Academy è diventata uno dei più grandi spettacoli del servizio di streaming e, dopo un’agonizzante attesa di due anni, l’attesissima terza stagione è finalmente arrivata a giugno 2022.

La nuova stagione vede i titolari degli Umbrellas affrontare l’Accademia dei passeri, i loro rivali da una linea temporale alternativa e nel nuovo gruppo di bambini di Hargreeves c’è Alphonso, che possiede uno strano set di poteri.

Tuttavia, le abilità di Alphonso non sono l’unica cosa che ha iniziato a far parlare di sé mentre i fan di The Umbrella Academy sono convinti che il personaggio sia interpretato da Mark Ruffalo.

I fan della Umbrella Academy sono convinti che Mark Ruffalo sia nella terza stagione

Con l’arrivo della Sparrow Academy nella stagione 3 arriva una serie di aggiunte al cast e non ci è voluto molto perché i fan di The Umbrella Academy si convincessero che Mark Ruffalo è l’attore che interpreta Alphonso Hargreeves.

Un fan su Twitter ha scritto: “Alphonso della Umbrella Academy mi ricorda un po’ Mark Ruffalo”.

Mentre un altro ha chiesto: “Come hanno ottenuto Mark Ruffalo nella stagione 3 della Umbrella Academy?”

Quel punto di vista è stato ripreso da questo fan: “Ho appena finito la Umbrella Academy. Grande spettacolo, ma come diavolo hanno fatto a convincere Mark Ruffalo in un ruolo così piccolo.

E infine, questo fan ha commentato: “Mark Ruffalo è nella nuova Umbrella Academy?? **SQUEEEEEEEEEEE** Oh aspetta, no, non è… *sigh*… ma accidenti se non gli assomigliava circa due decenni fa.

Chi interpreta Alfonso?

Ad interpretare il ruolo di Alphonso Hargreeves è Jake Epstein, non Mark Ruffalo.

La carriera dell’attore e cantante canadese risale agli anni ’90, quando debuttò nella serie TV Ricky’s Room.

Da allora il 35enne è apparso in più di 50 ruoli da attore con le sue apparizioni più importanti in artisti del calibro di Degrassi: The Next Generation (dove interpretava Craig Manning), The Zack Files, Suits, Designated Survivor e, più recentemente, la seconda stagione di The Hardy Boys di Hulu.

Come molti attori dell’industria moderna, Jake è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove ha recentemente pubblicato molti contenuti relativi alla Umbrella Academy alla sua base di oltre 160.000 fan.

Chi è Alphonso Hargreeves?

Alphonso Hargreeves è uno dei sette membri dell’Accademia dei passeri nella stagione 3. Porta la designazione numero quattro, rendendolo l’equivalente dei passeri di Klaus.

Sebbene ci siano alcune abilità davvero bizzarre in mostra in The Umbrella Academy, Alphonso possiede probabilmente il set di poteri più strano di chiunque altro poiché utilizza il masochismo empatico, che trasforma effettivamente il suo corpo in una bambola voodoo umana.

Nell’episodio 1, questo è dimostrato quando Allison prende a pugni la faccia sfregiata di Alphonso solo per sentire lei stessa il colpo dell’attacco.

La stagione 3 di The Umbrella Academy è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 22 giugno 2022.

