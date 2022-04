Marilyn Monroe si è sposata? Chi erano i mariti di Marilyn Monroe?

Questa settimana Netflix pubblicherà un nuovo documentario su Marilyn Monroe intitolato Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati. Una venerata icona di Hollywood, la morte di Monroe ha generato numerose voci e teorie del complotto tra cui altre leggende di Hollywood e persino collegandola alla Casa Bianca.

Il documentario mette insieme le sue ultime settimane, giorni e ore con registrazioni inedite di coloro che la conoscevano meglio, illuminando la vita affascinante e complicata di Monroe e fornendo una nuova prospettiva in quella fatidica notte finale.

Durante tutto il documentario, sarai al corrente di molte discussioni sulla vita amorosa di Monroe, compresi i suoi molteplici matrimoni con uomini come Joe DiMaggio e Arthur Miller. Di seguito, esamineremo chi ha sposato, com’erano le loro relazioni ed erano i suoi ex coniugi oggi.

Il matrimonio di Marilyn Monroe con James Dougherty

Joe DiMaggio è spesso considerato uno dei primi mariti di Marilyn Monroe, ma in realtà era già stata sposata una volta, da adolescente in effetti. A soli 16 anni, Marilyn (che all’epoca del suo matrimonio era ancora Norma Jeane) sposò il ventenne James Dougherty nel giugno 1942.

La differenza di età non è l’ideale, ma il motivo del matrimonio è stato quello di evitare che Norma tornasse in affido. Anche se erano molto giovani e insieme non molto tempo prima di sposarsi, Dougherty ha affermato che erano profondamente innamorati e felici insieme durante il loro matrimonio di quattro anni.

Dougherty si arruolò in Marina e rimase lontano da casa per periodi sempre più lunghi. Norma non si accontentava mai di essere una casalinga che aspettava al telefono, per così dire. Mentre suo marito era via, Norma ha iniziato a lavorare in una fabbrica locale, dove ha incontrato un fotografo che l’ha incoraggiata a fare la modella per lui.

Norma ha iniziato a dedicarsi maggiormente alla modellazione e ha persino iniziato a fare provini. La 20th Century Fox le ha offerto un contratto, ma con la clausola che non l’avrebbero assunta se fosse stata sposata. Sebbene Dougherty abbia cercato di convincerla del contrario, Norma ha scelto di divorziare da lui nel 1946 e dare il via alla sua carriera di attrice e il resto, come sappiamo, è storia.

Per quanto riguarda il primo marito di Monroe, si è risposato due volte, ha avuto tre figli e ha vissuto una vita relativamente tranquilla lontano dai riflettori prima di ritirarsi nel Maine con la sua famiglia. Morì nel 2005 di leucemia a 84 anni.

Il matrimonio di Marilyn Monroe con Joe DiMaggio

La relazione molto pubblicizzata di Monroe con la leggenda del baseball degli Yankees Joe DiMaggio iniziò alcuni anni dopo, nel 1952. Si sposarono nel gennaio 1954. Il loro matrimonio fu appassionato e intenso, ma ebbe anche gravi cadute. DiMaggio sarebbe stato controllante, possessivo e fisicamente violento.

Un particolare incidente degno di nota è accaduto durante le riprese di Il prurito di sette anni. DiMaggio ha avuto problemi ad adattarsi allo status di Monroe come sex symbol e questo è venuto al culmine durante le riprese della famosa scena della grata della metropolitana in cui il treno in transito fa saltare in aria la gonna del vestito bianco di Monroe. Durante le riprese, la scena ha attirato un’intera folla di persone che volevano guardare Monroe e… essenzialmente alzare lo sguardo sulla sua gonna. Di Maggio era disgustato.

Billy Wilder, il regista della scena, parla di DiMaggio in Il mistero di Marilyn Monroedicendo che “stava guardando e non gli piaceva molto, sua moglie dava spettacolo di se stessa”.

Un altro soggetto del documentario afferma che in seguito DiMaggio è andato fisicamente con sua moglie nel loro appartamento. Apparentemente Monroe ha chiesto aiuto ma nessuno poteva sentirla attraverso le spesse mura. Secondo quanto riferito, in seguito è stata vista con lividi e graffi sulle spalle. Comprensibilmente, Monroe ha chiesto il divorzio nell’ottobre 1954, appena nove mesi dopo il loro matrimonio.

Nonostante la divisione, DiMaggio è stata devastata dalla morte di Monroe e ha assistito nell’organizzazione del suo funerale. Ha impedito ai membri dell’élite di Hollywood e alla famiglia Kennedy di partecipare (incluso il presidente John F. Kennedy).

Secondo quanto riferito, ha continuato a visitare la sua cripta per 20 anni dopo il fatto, inviando fiori freschi due volte a settimana e non avrebbe più parlato della loro relazione. Inoltre non si è mai risposato. DiMaggio è morto nel 1999 all’età di 84 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro ai polmoni.

Il matrimonio di Marilyn Monroe con Arthur Miller

DiMaggio e Monroe erano ancora legati anche durante la procedura di divorzio. Ha anche iniziato a frequentare l’acclamato drammaturgo Arthur Miller. In realtà avevano una relazione poiché Miller era ancora sposato all’epoca con Mary Slattery, ma era così innamorato di Monroe che in seguito divorziò da sua moglie per lei. Si sono sposati nel giugno 1956.

La loro relazione è diventata difficile e si sono separati rapidamente dopo il matrimonio. In un caso degno di nota, di cui si parla nel documentario di Netflix, Monroe ha trovato degli appunti che Miller aveva scritto su di lei mentre lavorava su Il principe e la showgirl con Laurence Olivier. In essi, Miller ha mostrato scontento per il suo matrimonio con Monroe, il suo vero sé non corrispondeva alla sua versione idealizzata di lei.

Monroe era anche devastata perché non poteva dare un figlio a Miller. Ha avuto due aborti e ha perso una gravidanza extrauterina. Le cose sono diventate ulteriormente complicate solo quando Monroe ha avuto una relazione extraconiugale con uno dei suoi co-protagonisti.

Per biografia:

Miller stava trovando la mancanza di pace e tranquillità emotiva di cui aveva bisogno per scrivere, mentre Monroe era arrivata a risentirsi di suo marito. Non le piaceva che avesse ignorato i suoi principi e avesse fatto una riscrittura poco brillante delle scene per il suo film Facciamo l’amore. E quando ha avuto una relazione con il co-protagonista Yves Montand, ha notato che Miller non ha combattuto per lei, e nemmeno si è opposto al legame.

Divorziarono nel gennaio 1961. “Monroe si recò in Messico il 20 gennaio 1961, per ottenere il divorzio, una data scelta nella speranza che l’inaugurazione di John F. Kennedy potesse distrarre l’attenzione dei media”, afferma l’outlet.

Quando Monroe morì nel 1962, secondo quanto riferito, Miller non partecipò al suo funerale e due anni dopo la usò come materiale per la sua commedia Dopo la caduta. Miller è stata ampiamente criticata per aver ovviamente basato uno dei personaggi principali (lei “aveva lo stesso background, manierismi e tendenze autodistruttive di Monroe” e indossava persino una parrucca bionda) sulla sua defunta ex moglie.

Miller si risposò nel 1962 con Inge Morath. Ebbe quattro figli, due con la sua prima moglie, Mary, e due con la sua terza moglie, Inge. Nel 2005, Miller è morto all’età di 89 anni per insufficienza cardiaca congestizia.

