Marilyn Monroe ha mai incontrato il suo vero padre?

Il nuovo film biografico di Netflix, Blonde, racconta la storia romanzata di Marilyn Monroe, scavando nella sua infanzia come Norma Jeane Mortenson e seguendo la sua vorticosa carriera di attrice, modella e cantante.

Molte delle relazioni familiari e romantiche di Marilyn vengono esplorate durante il film, ma Blonde solleva anche una serie di domande, in particolare sull’identità di suo padre.

Ma chi era il padre di Marilyn Monroe e lei lo ha mai incontrato prima di morire?

Chi è il vero padre di Marilyn Monroe?

Il vero padre di Marilyn Monroe è un uomo di nome Charles Stanley Gifford.

Gifford era una collega della madre di Marilyn, Gladys Baker, mentre lavorava come tagliatrice di negativi per film alla Consolidated Film Industries. La coppia avrebbe avuto una relazione nel 1925, l’anno prima della nascita di Marilyn.

Tuttavia, il padre di Marilyn era indicato nel suo certificato di nascita come Edward Mortenson, all’epoca il marito di Gladys, anche se Marilyn si è resa conto durante la sua vita che non era il suo vero padre.

Gladys ed Edward si sposarono nel 1924 ma si separarono dopo pochi mesi. Tuttavia, non divorziarono ufficialmente fino al 1928, ecco perché Mortenson è indicato come il padre di Marilyn.

Si diceva che Charles Gifford fosse il vero padre di Marilyn da diversi decenni, ma questo fatto è stato confermato solo nell’aprile 2022 quando è stato effettuato il test del DNA e ha confermato che Gifford era davvero il padre di Marilyn.

Secondo il documentario, Marilyn, Her Final Secret, il test del DNA ha utilizzato alcuni dei capelli di Marilyn e campioni di tamponi guanciali della nipote di Charles, Francine, e della pronipote, Lisa, che alla fine hanno rivelato la verità.

Parlando a Variety della scoperta, il regista del documentario, Francois Pomès, ha spiegato: “I capelli che abbiamo usato da Monroe sono stati raccolti dalla persona che ha imbalsamato il suo corpo il giorno della sua morte e siamo stati in grado di stilare il 22% del suo profilo genetico da quello grazie a un frammento di DNA trovato nella cheratina.

Marilyn Monroe ha mai incontrato suo padre?

Marilyn Monroe ha ripetutamente tentato di entrare in contatto con Charles Gifford, ma secondo quanto riferito si è rifiutato di incontrarla e ha negato di essere suo padre.

In un’intervista nel documentario Marilyn, Her Final Secret, la nipote di Charles, Francine, ha rivelato che Marilyn aveva tentato di raggiungere e incontrare suo padre, ma è stata respinta.

“Negli anni ’50, quando era già famosa, Marilyn andò a trovare mio nonno a Hemet, in California, ma lui la rifiutò”, ha spiegato Francine.

Secondo il libro di Charles Casillo, Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon, è riuscita a rintracciarlo con successo, ma lui l’ha respinta dicendo: “Sono sposato e ho una famiglia. Non ho niente da dirti. Chiama il mio avvocato”.

Che fine ha fatto Charles Gifford?

Charles Gifford morì nel 1965 all’età di 66 anni.

Secondo VoxBliss, Gifford – che era di Newport, Rhode Island – è morta a seguito di un attacco di cuore solo tre anni dopo la morte di Marilyn.

Fino alla sua morte, Gifford ha ripetutamente negato di essere imparentato con Marilyn, anche se alla fine è stato dimostrato che era suo padre nel 2022 dopo che è stato eseguito il test del DNA.

Blonde è ora disponibile per lo streaming Netflix dopo essere stato rilasciato mercoledì 28 settembre 2022.

