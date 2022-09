L’affascinante attrice Marilyn Monroe è conosciuta come una delle più grandi star del cinema e icone culturali del 20° secolo. Ma mentre ha guadagnato popolarità e ha fatto soldi, ha lottato con una vita privata travagliata. Era afflitta da abuso di sostanze, depressione, matrimoni falliti e bambini persi per aborti spontanei. Sfortunatamente, la star ha incontrato una morte prematura nel 1962.

Marilyn Monroe ha sposato il suo primo marito, James Dougherty, quando aveva solo 16 anni e Dougherty 21 anni. In quel momento stava con l’amica di sua madre e suo marito (Grace e Doc Goddard). Ma quando i Goddard decisero di trasferirsi in West Virginia, Monroe dovette tornare all’orfanotrofio. Grace ha dato a Monroe un ultimatum: poteva sposare Dougherty o tornare all’orfanotrofio. Monroe ha scelto di sposare Doughtery. Il loro matrimonio durò quattro anni prima di concludersi nel 1946.

Monroe avrebbe sposato la leggenda del baseball Joe DiMaggio nel 1954, rendendo questo il suo secondo matrimonio. Tuttavia, il matrimonio fu di breve durata e terminò dopo soli nove mesi. Quando Monroe annunciò pubblicamente che stava cercando il divorzio da DiMaggio, il suo ragionamento era crudeltà mentale. Tuttavia, Monroe aveva precedentemente descritto DiMaggio come controllante, geloso e fisicamente violento.

Il suo ultimo matrimonio è stato con il drammaturgo Arthur Miller. Hanno iniziato a frequentarsi nel 1955 dopo essere stati presentati l’un l’altro dal regista Elia Kazan, anche se era sposato. Successivamente si sarebbero sposati nel 1956 e avrebbero divorziato cinque anni dopo. Dal momento che Monroe è stato sposato tre volte, ci si potrebbe chiedere se i bambini siano usciti da qualcuno dei matrimoni. Fortunatamente, abbiamo la risposta e l’abbiamo condivisa di seguito.

Marilyn Monroe ha avuto figli?

No, Marilyn Monroe non aveva figli prima della sua morte. Tuttavia, voleva creare una famiglia tutta sua. Monroe era rimasta incinta almeno tre volte del suo ultimo marito, ma aveva subito aborti spontanei.

Secondo il documentario Netflix Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati, Monroe ebbe il suo primo aborto spontaneo nel 1956. Concepì di nuovo nel 1957, ma ebbe una gravidanza extrauterina. La terza e ultima volta che rimase incinta fu nel 1958, ma perse ancora una volta il bambino a causa di un aborto spontaneo.

Si ritiene che Monroe soffrisse di endometriosi, motivo per cui non poteva portare a termine un bambino. L’endometriosi è descritta dalla Mayo Clinic come un “disturbo in cui un tessuto simile al tessuto che normalmente riveste l’interno dell’utero cresce all’esterno dell’utero”. Questo disturbo può causare problemi di fertilità. Dopo gli aborti, Monroe non ha mai cercato di avere altri figli.