Marilyn Monroe ha avuto figli ed è mai stata incinta?

Marilyn Monroe è una delle donne più famose e iconiche della storia, ma nonostante gran parte della sua vita sia stata documentata, c’è molto in lei che rimane un mistero per molti.

Il nuovo film biografico di Netflix, Blonde, sebbene romanzato, sembra tirare indietro il sipario sulla vita della star, approfondendo la sua infanzia come Norma Jeane Mortensen e seguendo la sua vorticosa carriera come Marilyn Monroe.

Il film esplora anche molte delle relazioni di Marilyn Monroe, così come il suo desiderio di avere un giorno dei figli.

Marilyn Monroe è stata sposata tre volte

Marilyn Monroe è nota per avere numerosi partner romantici nel corso della sua vita, qualcosa da cui Blonde non si tira indietro.

Oltre a brevi relazioni amorose con Charlie Chaplain Jr e John F. Kennedy, Monroe è stata sposata tre volte nel corso della sua vita.

Il primo di suo marito fu James Dougherty che Marilyn sposò quando aveva solo 16 anni nel 1942, con la relazione che terminò con il divorzio nel 1948.

Il secondo matrimonio di Marilyn arrivò nel 1954 quando si sposò con l’ex giocatore di baseball dei New York Yankees Joe DiMaggio, anche se, dopo disaccordi su alcuni dei lavori di Marilyn, Monroe chiese il divorzio dopo soli nove mesi.

E infine, il terzo marito di Marilyn era il famoso drammaturgo Arthur Miller. La coppia iniziò la loro relazione dopo il divorzio di Monroe da DiMaggio e nel giugno 1956 si sposarono e rimasero insieme per cinque anni fino a quando il loro matrimonio finì con il divorzio nel 1961.

Marilyn Monroe ha avuto figli?

No, Marilyn Monroe non aveva figli.

Tuttavia, ciò non le ha impedito di provare poiché secondo quanto riferito era incinta in tre occasioni nel corso della sua vita secondo il documentario Netflix del 2022, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes.

Rimase incinta per la prima volta nel 1956, ma perse il bambino a causa di un aborto spontaneo.

La seconda gravidanza di Monroe arrivò un anno dopo, nel 1957, ma ancora una volta perse il bambino, questa volta a causa di una gravidanza extrauterina, in cui l’ovulo fecondato si attacca all’esterno dell’utero e non può sopravvivere.

Marilyn rimase incinta per la terza volta nel 1958 durante le riprese del film A qualcuno piace caldo. Nel dicembre dello stesso anno, Marilyn perse il bambino a causa di un altro aborto spontaneo.

Si ritiene che le lotte che Marilyn ha cercato di concepire abbiano pesato su di lei con il regista di A qualcuno piace caldo, Billy Wilder, che ha detto nel documentario Netflix: “Lei [Marilyn] era sempre leggermente scombussolato. Non ho avuto problemi con Monroe. Monroe ha avuto problemi con Monroe. Aveva problemi con se stessa”.

Secondo quanto riferito, Marilyn soffriva di endometriosi

I problemi di fertilità di Marilyn Monroe sono legati al fatto che lei soffra di endometriosi, una condizione che fa sì che il tessuto cellulare che riveste l’interno dell’utero cresca al di fuori dell’organo.

Secondo il sito web dell’NHS del Regno Unito, la condizione può causare forti dolori durante le mestruazioni e problemi di fertilità.

Nel suo libro del 2013, Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe, il giornalista Anthony Summers ha scritto: “La condizione era così grave che ha distrutto i suoi matrimoni, il suo desiderio di avere figli, la sua carriera e, infine, la sua vita. Nei giorni precedenti un intervento chirurgico conservativo efficace o terapie mediche efficaci, ha portato a un uso progressivamente crescente di forti analgesici, tranquillanti e ipnotici e alla dipendenza da farmaci”.

Marilyn Monroe morì nel 1962 per una sospetta overdose di barbiturici. Aveva solo 36 anni.

Blonde è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 28 settembre 2022.

