Marilyn Monroe rimane uno dei più grandi nomi di Hollywood anche a 60 anni dalla sua prematura scomparsa. Conosciuta per la sua recitazione, la modellazione e il canto, Marilyn era una forza da non sottovalutare nel suo periodo di massimo splendore. Ma la sua strada verso il successo non è stata affatto un viaggio facile. Ha dovuto prima superare un’infanzia instabile composta da una madre alle prese con una malattia mentale e un padre assente (Charles Stanley Gifford).

A differenza di alcuni dei suoi compagni di recitazione (Cass Chaplin Jr. e Eddy G. Robinson Jr), l’icona pop non è nata con un cucchiaio d’argento in bocca. Non è cresciuta in una famiglia con due genitori. Spesso veniva spostata da un posto all’altro perché sua madre (Gladys Pearl Baker) non era in grado di prendersi cura di lei.

Fu solo quando Marilyn incontrò l’operaio di fabbrica James Dougherty che finalmente iniziò a vedere la luce alla fine del tunnel. Dopo che Marilyn ha sposato Dougherty, non avrebbe più dovuto essere portata da un posto all’altro senza il suo consenso.

Allora, dove andava Marilyn ogni volta che era costretta a trasferirsi? È mai stata orfana? Abbiamo le risposte a queste domande e le abbiamo condivise di seguito.

Marilyn Monroe era orfana?

Tecnicamente, Marilyn Monroe non era orfana. Per essere considerata orfana, entrambi i suoi genitori avrebbero dovuto essere deceduti, il che non era il caso. Sua madre era viva ma non poteva prendersi cura di lei. E anche se non ha mai conosciuto suo padre, lui era ancora vivo quando era una ragazzina.

Tuttavia, ha trascorso la maggior parte della sua infanzia in famiglie affidatarie e orfanotrofi. Quando Marilyn aveva solo due settimane, Gladys l’ha lasciata in una casa adottiva. La madre di Marilyn l’avrebbe visitata spesso e avrebbe anche dormito insieme. Poi, quando Marilyn aveva sette anni, Gladys comprò una casa a Los Angeles e la trasferì con lei. Ma questo non durò a lungo.

Nel 1934, Gladys ebbe un esaurimento nervoso e fu ricoverata per schizofrenia paranoica. Marilyn sarebbe poi diventata un rione dello stato e avrebbe trascorso molti degli anni successivi a entrare e uscire da varie case.

Secondo Newsweek, Marilyn ha trascorso due anni presso la Los Angeles Orphans Home Society e quattro anni con una tutrice (Grace Goddard). Ha anche soggiornato in 10 diverse famiglie affidatarie e con vari membri della famiglia durante la sua infanzia. In questi diversi luoghi, avrebbe dovuto affrontare abusi sessuali e stress emotivo.

È triste che Marilyn abbia avuto un’infanzia così travagliata. Ma sono felice che non l’abbia impedito di lavorare per realizzare i suoi sogni.

