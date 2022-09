Marilyn Monroe era davvero in un “gruppo” con Cass Chaplin Jr. e Eddy G. Robinson Jr.?

L’attesa è finalmente finita. Biondoe è ora in streaming su Netflix e, come previsto, è ciò di cui tutti parlano. Non sorprende che una presunta “relazione di gruppo” tra Marilyn Monroe, Cass Chaplin Jr. e Eddy G. Robinson Jr. sia l’argomento di discussione dopo che è stata rappresentata nel film drammatico. Ma Marilyn Monroe aveva davvero una relazione a tre con i due attori? Abbiamo risposto a questa domanda proprio di seguito.

bionda è un film scritto e diretto da Andrew Dominik. È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro di narrativa biografica bestseller di Joyce Carol Oates. È importante menzionarlo bionda non è in alcun modo un film biografico. Invece, è un resoconto romanzato di uno dei simboli sessuali e delle icone della cultura pop più famosi al mondo. Tuttavia, mescola realtà e finzione per raccontare la storia. Mentre alcune parti del film sono pura finzione, altre parti prendono ispirazione da eventi reali, persone e voci.

Quindi, Marilyn Monroe ha davvero avuto una relazione tripla con Cass Chaplin Jr. e Eddy G. Robinson Jr., o è stata inventata per il film? Ecco cosa sappiamo.

Spoiler da bionda avanti!

Bionda: Marilyn Monroe era in coppia con Cass Chaplin Jr. e Eddy G. Robinson Jr.?

No, Marilyn Monroe non è stata coinvolta in una relazione a tre con Cass Chaplin Jr. e Eddy G. Robinson Jr. Secondo TIME, non ci sono prove che Monroe sia mai stata in un triangolo con i due attori. Ciò che viene mostrato nel film è interamente inventato.

Nel film drammatico, Monroe entra a far parte di una troupe con Chaplin e Robinson dopo che li ha incontrati a un corso di recitazione. La loro relazione diventa presto il discorso della città e l’agenzia di talenti di Monroe la spinge persino a farla finita. Ma la relazione non finisce finché Monroe rimane incinta e abortisce.

Sebbene una relazione a tre tra gli attori non sia mai esistita, si ritiene che Monroe e Chaplin abbiano avuto una breve relazione. La vicenda è stata citata nell’autobiografia di Chaplin del 1960, Mio Padre, Charlie Chaplin. È stato anche menzionato nel libro del finalista del Premio Pulitzer Anthony Summers Dea: Le vite segrete di Marilyn Monroe. Nel libro, Summers descrive in dettaglio quando Chaplin presentò Monroe alla sua famiglia dopo averla portata a casa sua a pranzo nel 1947.

Come riportato da RadioTimes, il libro di Summers menziona anche che Monroe ha incontrato Robinson tramite Chaplin e hanno iniziato una relazione dopo la fine della relazione di Monroe con Chaplin. Tuttavia, la relazione non durò a lungo e Monroe e Robinson decisero di essere amici. Monroe rimase anche amico di Chaplin.

Anche se Monroe è rimasto amico sia di Chaplin che di Robinson, non ci sono ancora prove che i tre siano mai stati coinvolti in un accordo ménage à trois.

bionda è disponibile per lo streaming su Netflix.

